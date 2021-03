Seis meses después de haberse terminado el pabellón deportivo de Balanegra sigue cerrado

viernes 12 de marzo de 2021 , 11:31h

La obra se entregó en septiembre de 2020, pero aún no se ha abierto por encontrarse en una zona sin urbanizar y sin los accesos necesarios