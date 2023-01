Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Sensatez, humildad y trabajo María Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 29 de enero de 2023 , 04:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hoy quiero compartir con todos vosotros la enorme ilusión que siento por el futuro que tiene Almería. Hace unos días he tenido el honor de ser presentada formalmente como candidata del Partido Popular a la alcaldía en las Elecciones Municipales del próximo 28 de mayo, y es un objetivo que afronto desde la sensatez, con absoluta humildad y con muchas ganas de seguir trabajando por nuestra ciudad. Pero la alcaldía no se gana en unas semanas de campaña electoral. Se gana en el día a día, escuchando, compartiendo, aprendiendo y proponiendo. Y ese es un esfuerzo apasionante en el que me está acompañando un equipo de mujeres y hombres decididos a seguir sirviendo a los almerienses y a facilitarles un escenario urbano en donde tengan la oportunidad de cumplir sus objetivos y desarrollar su talento, para que todos juntos, desde nuestras diferentes responsabilidades y puntos de vista, sigamos haciendo de Almería una gran ciudad. Porque gobernar es servir. Gobernar es estar el lado de la gente. Gobernar es, en definitiva, hacer bien las cosas. Y ese es el modelo de gestión que el PP viene aplicando en el Ayuntamiento de Almería. Un modelo que funciona porque se centra en hacer bien las cosas: en bajar los impuestos para que podamos ser cada vez más competitivos. En trabajar por conseguir una ciudad más inclusiva y plural. En poner todos los recursos municipales a disposición de los emprendedores, los autónomos y las familias, y en estar siempre al lado de la sociedad civil. Esa es la Almería que quieren los almerienses y la que garantiza el proyecto que tengo el honor de encabezar en esas elecciones. Y queremos ganarlas poniendo cabeza y corazón, mostrándonos a los almerienses tal como somos y adquiriendo compromisos reales y sinceros. Ese es el tipo de gestión que quiero seguir desarrollando en el Ayuntamiento de Almería: la que me permite mirar a los ojos de los vecinos y hablarles desde el corazón, para que ellos puedan encontrar el mí el compromiso que necesitan y yo encuentre en ellos la fortaleza de saber que el trabajo que hacemos sirve para mejorar la vida de los almerienses. Porque Almería nos une a todos en la voluntad de mejorar, de crecer y de avanzar. Y desde la sensatez, desde la proximidad y llena de ilusión por el futuro, os invito a acompañarme y participar activamente en la tarea más apasionante que conozco: que Almería siga ganando. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. María Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 84 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)