Sucesos Ampliar Trabajadores del Acebuche evitan que un interno resulte herido tras incendiar su celda miércoles 08 de septiembre de 2021 , 14:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los hechos sucedieron en la madrugada de anoche y la veloz mediación del grupo de funcionarios de ese turno, hizo que consiguieran extinguir el fuego y evitar que las llamas se propagaran por el resto de instalaciones de la prisión y afectara al resto de reclusos



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, se congratula de la eficacia y buen hacer con la que el grupo de funcionarios y funcionarias del turno de noche del Acebuche intervino ayer, evitando así que un interno resultara herido de gravedad tras incendiar su celda.



Los hechos se sucedieron en la pasada madrugada cuando un recluso prendió fuego al colchón de su celda individual. La premura con la operaron, uno de los funcionarios y el resto de compañeros del turno, evitó que las llamas se propagarán por el resto de las instalaciones de la prisión y, por tanto, que afectara al resto de la población reclusa. El interno fue trasladado a la Enfermería del centro penitenciario, donde sigue ingresado en el día de hoy.



Desde CSIF “queremos felicitar a los funcionarios del turno de noche por su profesionalidad en el cumplimiento del deber de preservar la integridad y la salud de los internos a su cargo. De hecho, dicha felicitación la hacemos extensiva al resto de la plantilla del Centro Penitenciario de Almería que, a pesar de las deficiencias de personal y de medios de las que adolece, como ya ha denunciado este sindicato en incontables ocasiones, cumple con su mandato constitucional los trescientos sesenta y cinco días al año las veinticuatro horas del día”, ha destacado José Hernández, responsable del Sector de Administración General del Estado de CSIF Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

