Almería Ampliar Si España fuese una fiesta con 100 invitados ¿Cuantos serían almerienses? Ismael Martos Martínez Más artículos de este autor Por miércoles 24 de enero de 2024 , 08:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Nos hemos puesto a jugar con la población de España, como si fuera un tablero de Monopoly pero sin pasar por la cárcel. ¿La pregunta del millón? Si España fuera una fiesta y solo hubiera 100 invitados, ¿cuántos se colarían en tu provincia? ¡Vamos allá! En este rincón del mapa llamado España, actualmente, hay 48.446.594 almas dando vueltas. Pero, amigos y amigas, si pudiéramos hacer un retiro espiritual con solo 100 personas, las cosas cambiarían más que un capítulo de telenovela. Madrid albergaría a 14 afortunados. Barcelona, la ciudad condal, no se queda atrás con sus 12 ciudadanos. ¡Ah, pero esto se pone divertido! En la tercera posición, Valencia se lleva la medalla de bronce con 5 habitantes. Alicante, Sevilla y Málaga se reparten la cuarta posición con 4 valientes cada una. Pero ahora viene lo épico. Murcia y Cádiz se cuelan en la fiesta con 3 representantes cada una. Y luego están esas provincias que, oye, no es que estén desiertas, pero casi. Con 2 o 1 habitante, algunas parecen más solitarias que un cactus en el Polo Norte. Ahora, el momento cumbre, el climax de la intriga. Esa provincia que, si la población española fuera una película, sería el personaje misterioso al final. ¿Cuántos valientes vivirían en Almería? ¿Cinco, diez, veinte? ¡Pues no, señoras y señores! En Almería, con toda su esencia soleada y sus playas interminables, solo encontraríamos... ¡una persona y media! Sí, sí, has oído bien, ¡media persona! Imagina el dilema para decidir quién ocupa la mitad de la casa y quién se queda en el jardín. Así que ya sabes, la próxima vez que pasees por tu provincia, recuerda que en este juego imaginario de "España en 100 personas", cada rincón tiene su propia historia. ¡Hagamos una ola por esos lugares con una población más exclusiva que una fiesta VIP! No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.