Sucesos Simulacro de accidente en el aeropuerto de Almería jueves 07 de abril de 2022 , 18:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de un centenar de personas han participado en el ejercicio que ha simulado un siniestro en el aterrizaje de una aeronave con 43 ocupantes El aeropuerto de Almería ha acogido hoy la realización de un simulacro de accidente aéreo en el que han participado más de un centenar de personas, entre operativos y fi- gurantes, un ejercicio que tiene como objetivo poner a prueba los mecanismos de coordinación y respuesta ante este tipo de incidentes en caso de emergencia real, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Pre- sidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El simulacro ha estado organi- zado por la Delegación del Gobierno andaluz en Almería junto con Aena, en el que ha participado también la Subdelegación del Gobierno y que ha tenido como escenario el aeródromo almeriense. Con este tipo de prácticas los operativos trabajan de forma conjunta en la plani- ficación, desarrollo y ejecución de un ejercicio que les permitirá estar mejor preparados para casos de emergencia real, tal y como ha recordado la delegada de la Junta en Al- mería, Maribel Sánchez Torregrosa, quien ha insistido en la necesidad de ejecutar es- tos simulacros “para tener la maquinaria de respuesta a punto en caso de que se pre- sente una eventualidad de este tipo”. La delegada ha destacado, asimismo, la importancia de la “cooperación y colaboración entre organismos para ofrecer una respuesta inmediata a la ciudadanía, que espera ver atendidas sus necesidades de forma rápida y eficaz”. Tal y como ha subrayado, “las emergencias no se pueden prever pero aún así hay que estar preparados para cuando llegan, por ello es fundamental que se lleven a cabo este tipo de ejercicios que nos permiten corregir aquellos aspectos que pueden mejo- rarse en favor de la seguridad de todos”, ha precisado. Un accidente con una decena de víctimas mortales El ejercicio, que ha comenzado a las 10:30 horas, ha simulado un accidente tras el aterrizaje de un avión con un total de 43 ocupantes, entre tripulación (3) y pasajeros (40), en el que se han registrado una decena de víctimas mortales, todos pasajeros, otra veintena ha resultado herida grave y 13 han resultado ilesos, entre ellos los tres miembros de la tripulación. Este ha sido el punto de partida simulado que ha permitido la activación de la cadena de emergencias con las comunicaciones internas y externas, el Plan de Autoprotección del Aeropuerto, el Plan de Emergencias Municipal y el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd). Los operativos de emergencia del aeródromo han sido los primeros en actuar con sus medios propios (responsables de la Dirección, servicio de extinción de incendios, cen- tro de operaciones, seguridad aeroportuaria, servicios aeroportuarios, torre de control, señaleros, aerolíneas y agentes handling), y tras el primer aviso han procedido a la ac- tivación de su Plan de Autoprotección y han solicitado medios externos al 112. Desde el centro coordinador se ha informado y movilizado a los operativos, efectivos del 112, Ayuntamiento de Almería, del Centro de Emergencias Sanitarias, del Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local, al Servicio Local de Protección Civil, agrupacio- nes de voluntarios, a Bomberos, al Centro de Coordinación y Rescate (RCC) y al Gru- po de Emergencias de Andalucía (GREA), que se ha trasladado al lugar del siniestro para desplegar el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Además, se ha dado aviso a la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta, al Instituto de Medicina Legal de Almería, a la Jefatura Provincial de Tráfico y al Grupo de Intervención en Emergencias y Desastres (GIPED), así como a la unidad de Protección Civil de la Sub- delegación del Gobierno en Almería. Como consecuencia del siniestro y dada la envergadura de la emergencia, la delegada del Gobierno de la Junta ha activado, a propuesta del jefe de servicio de Protección Ci- vil y director del 112 en la provincia, el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd), en la fase Emergencia Provincial, situación 1. El centro coordinador se ha constituido como Centro de Coordinación Operativa (Cecop) tras lo que se ha constituido un comité asesor integrado por representantes de la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería, de las diferentes delegaciones territoriales, de la Subdelegación del Gobierno, de la Diputación Provincial, del Ayunta- miento, de la Dirección del Aeropuerto y de la jefatura del Servicio de Protección Civil de la Junta. Además del PMA, en el aeropuerto se ha desplegado un Puesto Avanzado Sanitario desde donde se ha coordinado la atención sanitaria a las personas que han resultado heridas en el siniestro. Este ejercicio ha puesto especial interés a la atención a familiares del siniestro. Para ello se ha constituido en el aeropuerto un centro de atención en el que psicólogos del GIPED y voluntarios de Cruz Roja han ofrecido asistencia. Cabe destacar el papel de- sempeñado por la figura del PECO, persona de contacto con las víctimas y familiares, tal y como se recoge en la normativa de accidentes aéreos que ha informado puntual- mente de las acciones que se iban ejecutando. Tras la finalización de los operativos en la zona del PMA, se ha propuesto a la Direc- ción del Plan pasar de fase de Emergencia situación 1 a la fase de normalización del PTEAnd. Una vez concluido el ejercicio, en el que también se han analizado la coordinación en- tre los distintos planes, así como el funcionamiento y la efectividad de los sistemas de comunicación, se ha llevado a cabo una fase de evaluación y valoración con el objetivo de mejorar de cara a ofrecer una respuesta eficaz a la ciudadanía en la gestión de la emergencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.