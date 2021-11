Sonia Ferrer propone un plan estrategico para el PSOE

miércoles 10 de noviembre de 2021 , 07:30h









“La ejecutiva provincial que yo dirigiré si me dan su apoyo los militantes será un motor de soluciones para los alcaldes de todos los pueblos, grandes y pequeños, pero también el principal apoyo de quienes trabajen desde la oposición. Tienen que existir unas líneas estratégicas que ayuden a generar un movimiento en conjunto, coordinado, poniendo a diputados, senadores o parlamentarios al servicio de las necesidades de los pueblos o colectivos ciudadanos, pero también tiene que participar en la dirección de la oposición que debe hacerse allí donde se trabaja aspirando a gobernar en las siguientes elecciones”. Sonia Ferrer Tesoro, candidata a la Secretaría General del PSOE de Almería, ha comenzado a avanzar las líneas de su plan estratégico, del programa que pretende llevar a cabo, si como espera consigue el apoyo de los militantes.



La candidata es tajante en cuanto a la línea a seguir: “El PSOE de Almería no puede permitirse, ni un minuto más, no estar pidiendo diariamente la dimisión de Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial de Almería después de haber tenido a su vicepresidente, amigo y escudero, Oscar Liria, en la cárcel por corrupción. No se hizo esa oposición con Gabriel Amat y no podemos volver a caer en el mismo error. Y no es una cuestión de imagen, sino de principios, porque no hacerlo sería traicionar a nuestros militantes y con ellos a la gente que nos vota en cada proceso electoral”, afirma.



Ferrer propone una nueva dinámica en la que los cargos estén al servicio de los alcaldes y de los ciudadanos, y la ejecutiva provincial al de todos ellos, “dando el soporte técnico y táctico que sea necesario, marcando unas líneas que permitan visualizar un movimiento conjunto, en armonía con nuestro programa y con eso que la sociedad espera de nosotros”. Así, en su esquema funcional visualiza una ejecutiva provincial en pleno contacto con todos los interlocutores del partido en la provincia, pero también ayudando a diseñar la línea a seguir en casos de especial interés público y social.