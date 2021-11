Sonia Ferrer reconoce la "irrelevancia" del PSOE de Almería en Andalucía y en el Federal

jueves 18 de noviembre de 2021 , 13:00h

La diputada por Almería y candidata a la Secretaría General interpreta que la aparición de tres candidaturas es “el síntoma de que hay descontento porque algo no se ha hecho bien durante estos años y, obviamente, las pruebas de ello son precisamente los malos resultados electorales”





La diputada nacional por Almería y candidata a la Secretaría general del PSOE en Almería ha dirigido una misiva a la militancia en la que pide el apoyo de los afiliados que “no quieran mantener las cosas como están. Yo quiero un cambio en el PSOE de Almería y lo quiero porque firmemente lo creo necesario”. Asimismo, mantiene que “no hay un criterio único en cómo debe funcionar la estructura provincial de nuestro partido durante los próximos años y esta diversidad implica que hay descontento, que algo no se ha hecho bien durante estos años. Obviamente las pruebas de ello son precisamente los malos resultados electorales que hemos obtenido convocatoria tras convocatoria y que, además, nos han llevado a cierta irrelevancia dentro de los organigramas regional y nacional”.



La candidata se dirige a los afiliados del PSOE advirtiendo que la presencia de tres listas no debe ser motivo de desánimo, sino de todo lo contrario. “Es el momento, justo ahora, de tomar las riendas para acometer un cambio necesario de objetivos, de modos y de personas. Somos muchos los que formamos esta familia que nunca debió dejar de ser la casa común de la izquierda, la casa del pueblo, y que por diferentes circunstancias, personalismos o desenfoque de lo que deben ser nuestros verdaderos objetivos, nos han llevado a una extraña situación de desánimo en muchos casos, y de extrañeza en otros por no comprender cómo no se ha actuado de manera contundente en algunos frentes locales, ya sea como gobierno o como oposición”, afirma.



Como modelo de gestión propone un frente común de la militancia para que, añade, “nadie pueda callarnos, a ninguno de nosotros, y que mucho menos haya que asumir posiciones antinaturales a nuestra ideología, nuestro sentir, por miedo a perder un puesto o la confianza de tal o cual líder”.



En su llamada a la movilización de las bases, Ferrer Tesoro anima a mirar hacia atrás para tomar fuerzas de cara a los retos de futuro, y recuerda que “somos el PSOE, el partido que creyó, luchó, trabajó y trajo a nuestro país la libertad de expresión, el estado del bienestar y las universidades gratuitas, y se hizo para crear generaciones de personas preparadas, socialmente comprometidas, donde la igualdad real sea un estándar y no un objetivo a conseguir”.



Para la candidata a dirigir la estructura provincial del Partido Socialista Obrero Español en Almería, el voto de los afiliados tiene que ser, en estos comicios internos, “una manifestación clara de la militancia para decir con vuestro voto en el próximo congreso provincial que hasta aquí hemos llegado. Pido plantar cara para decir bien alto que ahora sólo queda espacio para subir, para volver al lugar natural del PSOE en Almería, recuperando el gobierno en los pueblos perdidos, en la diputación provincial, en la capital y con ello sumar una fuerza imparable que se haga notar en la recuperación del gobierno de la Junta de Andalucía que debe liderar Juan Espadas”, y añade que ese debe ser en estos momentos el principal compromiso de los socialistas almerienses. “Ya tendremos tiempo de arreglar la organización entre todos, con consenso, con la participación activa de todas las agrupaciones que lo deseen, pero lo primero de todo es hacer un llamamiento general a todos para ganar, para luchar por cada voto, denunciando cada situación injusta de manera implacable”, concluye.