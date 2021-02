Deportes Ampliar Victoria a domicilio del Berja CF ante el Cantoria lunes 01 de febrero de 2021 , 15:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Berja CF consiguió este domingo una importante victoria frente al Cantoria a domicilio por 1-3. Un resultado que le permite al conjunto aurinegro seguir en la zona alta de la clasificación, como tercer clasificado, empatado a 22 puntos con el segundo y a tres del líder. Encuentro muy complicado el disputado en el Municipal de Los Olivos, no solo por la entidad del rival, que se jugaba también luchar por estar en la parte alta de la clasificación, y por las dimensiones del terreno de juego, que permite emplear mucho el balón parado, sino por las inclemencias del tiempo, debido al fuerte viento que soplaba, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. En la primera parte, el Berja CF jugó con el viento a favor. El equipo se adaptó a las circunstancias, controlando su portería y atacando sobre la portería local, hasta el punto de que les anularon un gol en un dudoso fuera de juego, si bien consiguieron adelantarse en el partido con un penalti transformado por Eduin. Juanmi también disfrutó de una clara ocasión que podía haber dejado el partido bien encarrilado antes del descanso. En segunda parte al equipo virgitano le tocó remar con el viento en contra. Pese a ello, mostró un buen juego combinativo y consiguió anotar el segundo gol también de penalti, tras una buena jugada de Valentín que fue arrollado dentro del área. Pese a tener el encuentro controlado, en una jugada puntual, los locales consiguieron acortar distancias. El equipo de Juan Carlos Cintas supo mantenerse firme, demostrando personalidad e incluso marcar el 1-3 en buena combinación con asistencia de Jordi que debutaba y que terminó con el segundo gol de Valentín. En este sentido como notas positivas que deja el partido, más allá de la victoria, estuvo la vuelta a los terrenos de juego de Valentín, que además lo hizo con un gran rendimiento, siendo autor de dos de los tres goles de su equipo, y el debut del fichaje Jordi. Por contra, Rafa Villegas se tuvo que retirar a los pocos minutos de ingresar en el terreno de juego por lesión. 1 CD Cantoria: Alberto Martínez, David López (68? Vicente Castellón), Agustín Gómez, Javier Fernández, José Francisco Galera (76? Juan David Cabezas), Francisco José Gómez (56? Ricardo Mora), Jesús García, Antonio Cerrillo (56? Lee Richards), Miguel Castillejo, Leontino Aguilera, Darius Sicoe.

3 Berja CF: Antonio Criado, Ayyoub, Cristian (46? Valentín), Víctor García, Usu, Jesús Beas, Marcos Lirola, Manuel Hita, Eduin (88? Eslam), Vito (76? Jordi), Juanmi (76? Rafa Villegas-88? Pablo Checa).

Goles: 0-1 (34?) Eduin; 0-2 (51?) Valentín; 1-2 (68?) Leontino Aguilera; 1-3 (79?) Valentín.

Árbitros: Carlos Martínez Tirado, Miguel Carretero Salazar y Carlos Hernández Domingo. El colegiado mostró amarilla por los locales a David López (11?), Darius Sicoe (34?), Leontino Aguilera (44?), Lee Richards (44?), Alberto Martínez (51?), José Francisco Galera (72) y expulsó al técnico Juan Manuel Sánchez por doble amarilla (38? y 89?) y al jugador Jesús García (86?). Por los visitantes mostró amarilla a Juanmi Cabeo (22?), Eduin (26?), Valentín (67?), Jordi (78?), Alberto López (79?) y Usu (85?).

Estadio: Campo Municipal de Los Olivos.

