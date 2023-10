Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Subasta de pescado en el "metaverso" jueves 26 de octubre de 2023 , 20:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Asopesca pone en marcha una original protesta La lonja de Almería será el escenario el próximo 2 de noviembre de la primera “metasubasta de productos pesqueros de la historia”, una iniciativa que forma parte de la “campaña satírica” que ha lanzado Pesca España para denunciar la “complicada situación” que vive el sector pesquero español. Bajo el lema “Prepárate para el metaverso”, la campaña pretende llamar la atención sobre las restricciones de caladeros y la amenaza hacia algunas artes de pesca que sufren los pescadores. “Nos están dejando sin opciones, nos están empujando al metaverso”, ha declarado el presidente de Pesca España, Javier Garat, quien ha invitado a todos los profesionales y consumidores a sumarse a la protesta. Para participar en la metasubasta, que se celebrará a partir de las 12,00 horas, se requiere el uso de gafas de realidad virtual. Además del presidente de Pesca España, también estarán presentes el gerente de la OPP-71 y gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca en Almería (Asopesca), José María Gallart, y otros representantes del sector. En su sitio web, Pesca España asegura que la “alarmante situación de la industria pesquera española obliga a imaginar un mundo virtual donde les dejen trabajar”, ya que la “actualización constante del sector” y la “presión regulatoria europea, ajena a la realidad”, junto con otros factores, dificultan su actividad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

