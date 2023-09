Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Subdelegación prepara el Plan Director para el curso escolar 23/24 martes 26 de septiembre de 2023 , 15:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Uno de los aspectos en los que más incidirán las actividades de Policía y Guardia Civil será en la prevención de la violencia de género digital y contra el acoso on line a menores con fines de carácter sexual La Subdelegación del Gobierno en Almería ha acogido esta mañana la reunión de la comisión provincial del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos. Esta comisión, presidida por el subdelegado del Gobierno, José María Martín, está integrada por representantes de la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Guardia Civil y Policía Nacional. El Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos, impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, tiene como objetivo responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y adolescentes en colegios, institutos y entornos escolares, favoreciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar. Para ello, se pone a disposición de los responsables de la comunidad educativa, equipos directivos, orientadores escolares, personal docente y AMPAs, los conocimientos técnicos y la colaboración de expertos policiales para la prevención, detección y solución de los eventuales episodios de violencia, acoso u otros actos delictivos que puedan producirse en este entorno y que afecten a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso educativo: alumnado, profesorado y familias. Este curso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad abordarán en sus charlas cómo prevenir, detectar y abordar la violencia de género digital en colegios e institutos. Es así porque, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la adolescencia es el rango de edad en el que más han aumentado las denuncias sobre violencia de género, más de un 70% en 2021, y donde más ha crecido el número de víctimas, un 28,6%. Policía Nacional y Guardia Civil potenciarán también las actuaciones preventivas frente a los distintos riesgos a los que se ven sometidos niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, como el uso fraudulento de la IA, el acceso al porno, el robo de identidad en la red, retos virales que pueden ser peligrosos o acoso on line a menores con fines de carácter sexual. Además de las charlas impartidas por efectivos policiales, los centros pueden solicitar también otro tipo de actuaciones como reuniones con la comunidad educativa, acceso permanente de un experto policial, mejora de la vigilancia del entorno escolar o exhibiciones y demostraciones policiales. En los próximos días se abrirá el plazo para que tanto centros educativos como las AMPAs puedan inscribirse en las actividades del Plan Director previstas para el curso 23/24. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Homenaje póstumo al biólogo Hermelindo Castro 95 almerienses víctimas de violencia de género usaron el "SOS Alercops"