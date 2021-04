Almería Subdelegado del Gobierno cree que en junio acabarán las obras en El Cañarete viernes 23 de abril de 2021 , 17:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Acompañado por los responsables de la Demarcación de Carreteras, Manuel de la Fuente ha recorrido el tramo donde el MITMA realiza actuaciones de reparación desde el pasado mes de noviembre





Las obras del MITMA que se desarrollan actualmente en el punto kilométrico 432 de la N-340, en El Cañarete, estarán finalizadas el próximo mes de junio. Ese es el objetivo marcado por la Demarcación de Carreteras en Andalucía Oriental y que ya avanzó el ministro José Luis Ábalos en su visita a Almería el pasado 17 de marzo. Así lo ha expresado también hoy el subdelegado del Gobierno de España en la provincia, Manuel de la Fuente, que ha recorrido el tramo en obras acompañado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el diputado Indalecio Gutiérrez y los responsables de Carreteras.



En la actualidad, los trabajos, que se realizan sobre 180 metros de talud, afrontan ya la quinta y última fase, que consiste en el pretensado –con la colocación de más de 2.000 tuercas- de la configuración de mallas de triple torsión, bulones y pantallas dinámicas que se ha instalado a lo largo de toda la actuación.



El lienzo de pared objeto de las obras de emergencia –una superficie de 20.000 metros cuadrados, el equivalente a tres campos de fútbol- ha sido perforada con bulones de entre 9 a 12 metros de profundidad, que se han instalado a lo largo de todo el talud para anclar a la pared la malla de triple torsión y las pantallas dinámicas que deben evitar nuevos desprendimientos. Los bulones, además, han sido inyectados con mortero para que adquieran consistencia y se “peguen” a la roca.



El presupuesto de la actuación de emergencia aprobada por el MITMA el pasado mes de noviembre ha ascendido a 2,57 millones de euros. La actuación, que se desarrolla en alturas que, en algunos tramos, superan los 70 metros, está siendo llevada a cabo por operarios especialistas en trabajos en altura, en unas labores que el subdelegado del Gobierno ha calificado de “complejas” y “muy especializadas”.



“El material es complicado, la malla que se ha colocado en la pared pesa varias toneladas y necesitamos las grúas para que los operarios tengan la ayuda necesaria para instalar tanto la malla de triple torsión como las pantallas dinámicas. Es una obra también muy delicada, porque cualquier piedra que pueda desprenderse, aunque parezca pequeña, en cuanto coge energía cinética se convierte en un proyectil”, señalaba durante la visita el jefe de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental al ser preguntado sobre la evolución de las obras.



La vía permanece cerrada por desprendimientos de rocas desde el pasado 7 de septiembre. Desde entonces, la comunicación entre Aguadulce y Almería se mantiene a través de la autovía del Mediterráneo, A-7.



La duración de los trabajos se ha visto condicionada, especialmente, por la gran complejidad del tramo en el que se trabaja, con buena parte del talud extraplomado sobre la carretera.





Datos técnicos de la actuación



§ Saneo de la superficie del talud: 20.180 m2



§ Malla de triple torsión galvanizada y plastificada: 20.180 m2



§ Red de cables de acero: 17.392 m2



§ Bulón de acero de 9-12 metros de profundidad: 13.814 metros lineales



§ Pantallas dinámicas: 80 metros lineales





