Carmen Vidal es reelegida al frente de la UGT Almería

viernes 23 de abril de 2021 , 17:26h

El XIV Congreso de UGT Almería, celebrado este viernes 23 de abril, ha reelegido a Carmen Vidal como secretaria General del sindicato en la provincia, por 53 votos a favor y 14 en blanco, en total un respaldo del 79,1%. Vidal contaba con el apoyo de la líder del sindicato en Andalucía, Carmen Castilla, y con amplio respaldo de federaciones provinciales. Castilla ha deseado mucha suerte a la reelegida secretaria General en Almería, y a su nueva Ejecutiva, y ha destacado el empuje que ha supuesto para el sindicato, en la provincia en los últimos cinco años, consolidándose como primera fuerza sindical en afiliación y representación en delegados y delegadas.



Carmen Vidal ha agradecido el amplio apoyo recibido, y ha destacado “la creación de empleo de calidad y la lucha por conseguir mejores derechos para la clase trabajadora, y mantener los pilares del estado del bienestar tras la crisis sanitaria”, como objetivos fundamentales de su mandato, durante los próximos cuatro años:



“Es necesario acabar con la siniestralidad laboral, afianzar y defender los grandes pilares del estado del bienestar que nos fortalecen como país y como ciudadanos; esto es: la Educación, la Sanidad, la Dependencia, la protección social; para adelantarnos a solventar las necesidades que van a surgir tras la pandemia. El otro reto fundamental es potenciar los servicios públicos”.



Vidal ha destacado también que en Almería el sector del comercio está siendo muy afectado con cierre constante de empresas y despidos, por lo que hay que demandar una actuación a la administración local para acometer la creación de empleo ante una situación precaria en el centro de nuestra provincia.



En su intervención ante el Congreso, Carmen Vidal ha recordado que estamos en un momento de estancamiento del empleo, con más de 70.000 parados en la provincia, de los que el 57% son mujeres. Por ello, UGT está trabajando en propuestas, y estará vigilante en los acuerdos ya alcanzados, para potenciar la industrialización, la digitalización, el teletrabajo, y la formación de trabajadores y desempleados que agilicen el cambio del modelo productivo. Vidal ha señalado a las nuevas movilizaciones frente la Central Térmica de Carboneras, como el símbolo de que queda mucho por hacer para que la transición justa hacia una energía verde, suponga creación de nuevos empleos, y no la pérdida de ellos: “y en eso, desde UGT Almería vamos a ser muy beligerantes, pues somos los primeros que defendemos la transición hacia la generación de energías no contaminantes, pero no vamos a permitir la pérdida de puestos de trabajo, exigimos que se la transición se haga bien”.



La responsable regional, Carmen Castilla, ha reiterado la importancia de una transición energética justa, y ha resaltado el problema del empleo en las empresas auxiliares, ya que mientras que la empresa matriz accede a recolocar a su plantilla: “desde UGT no vamos a permitir que se ningunee a las trabajadoras y trabajadores de las empresas auxiliares”. Castilla se ha felicitado de la aprobación de la apertura de líneas de ayudas de la Junta a hoteles, apartamentos turísticos y casas rurales, pero recuerda que fue una propuesta del sindicato recogida en los acuerdos por la Reactivación Económica y Social de Andalucía.



Castilla ha valorado la importancia de los acuerdos alcanzados con el Gobierno en materia de Diálogo Social: los ERTE, La Ley del Teletrabajo, el Ingreso Mínimo Vital, y ahora se ultima la Ley de los Ryders, por la que tanto ha peleado la UGT, a base de sentencias judiciales. Castilla ha recordado que son acuerdos con el Gobierno central los que han permitido la protección social durante la pandemia, y también ha destacado la importancia de los acuerdos alcanzados en Andalucía de reactivación de la economía, que deben servir de base para gestionar las ayudas que vendrán de la UE de los fondos Next Generation. La responsable de UGT-A asegura que las movilizaciones generales van a seguir, la próxima coincidiendo con el 1 de mayo, para reivindicar la derogación de la reforma de las pensiones, la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, y la subida del Salario Mínimo Interprofesional.



En este sentido la renovada responsable de UGT Almería, ha señalado que la subida del SMI es fundamental en Almería, porque afecta sobre todo a los empleos más feminizados, como las envasadoras hortofrutícolas (25 mil trabajadoras), las camareras de piso de los hoteles, las trabajadoras de dependencia o las empleadas del hogar.