Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Supremacismos varios Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 17 de enero de 2024 , 08:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El discurso de los supremacismos en el Estado español no se limita al tradicional y ya conocido de vascos y catalanes sobre los andaluces. Sorprendentemente, nuevos actores han emergido con discursos sibilinos que destilan un peculiar tono de paternalismo nauseabundo. En este divertido paseo por la geografía política, nos adentraremos en las perlas de condescendencia que algunos personajes públicos han dedicado a ciertos territorios, haciendo de su discurso una especie de competición de egos, al estilo de dime de qué presumes... Uno de los capítulos más recientes de este juego lo hemos podido ver en el Canal Red de Pablo Iglesias, la mano que mece Podemos. Un trabajador de este canal, Manuel Levin, pretende arrojar luz sobre las motivaciones electorales de los andaluces, y nos recrimina con tono paternalista que votamos al PSOE para frenar a la ultraderecha, como si todos los diputados de Vox lo fuesen por Andalucía. Una afirmación curiosa viniendo de quienes apoyaron a Pedro Sánchez en una moción de censura y compartieron gobierno durante toda una legislatura, e incluso han vuelto a investirle, advirtiéndonos constantemente que debíamos elegir entre ellos, lo socialistas, y la temida ultraderecha. El parternalismo nauseabundo, en este caso, parece ser una exclusividad reservada para los habitantes del sur, mientras que otros territorios gozan de una supuesta superioridad intelectual que los hace inmunes a tales engaños, porque claro, este tipo, en perfecto madrileño, no habla de Madrid, ni de Cataluña, ni del País Vasco... somos los andaluces los culpables de votar al PSOE en nuestra torpeza innata de creernos sus trolas. ¡Anda, si aquí no gobierna el PSOE! ¿Acaso lo ignora el vocero? Pero, sin duda, ha nacido una estrella más en este show de supremacismos. Es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien ha llevado la competición a nuevos niveles (bueno, niveles más divertidos, pero no nuevos, aquí ya los conocemos de siempre). Igual que los nacionalistas catalanes proclaman que Teresa de Ávila y Cristóbal Colón eran catalanes, ella defiende con fervor que el flamenco y la gazpacho tienen su cuna en la capital del Estado. Mientras algunos nacionalistas catalanes gritaban "España nos roba", Ayuso parece optar por un enfoque más directo: "Madrid os subsidia". La presidenta no tiene reparos en financiar su región con sobrecostes, con tal de diferenciarse de las demás autonomías del régimen común... porque Madríz es mucho Madríz. Así, desde el sur de la península, nos preguntamos: ¿es acaso un problema de presupuesto o de ego? La competición de supremacismos está lejos de ser exclusiva de nacionalistas vascos y catalanes. En Madrid, la agustina de Aragón de la Puerta del Sol, ha decidido unirse a la fiesta, proclamando su autonomía con una mezcla de desdén y condescendencia hacia el resto de las comunidades. De verdad, que harticos nos tenéis a los andaluces, que cansinos sois... cualquier día... nos vamos. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1264 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes