Trágico final para un motorista en Viator miércoles 17 de enero de 2024 , 08:03h Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la tarde del martes en Viator (Almería), según informa Emergencias 112 Andalucía. Un testigo ha alertado minutos antes de las 19,00 horas al Teléfono 112 de una colisión entre un turismo y una moto en la carretera AL-3117, a la altura del kilómetro 3, en sentido Viator. Rápidamente se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Policía Local del municipio almeriense. A pesar de la reanimación practicada al herido, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del motorista, que ha fallecido en el mismo lugar del suceso. Hasta el lugar se desplazó también Mantenimiento de la Vía para la limpieza de la calzada.

