Sucesos Ampliar Suspendido juicio contra el acusado de agredir a pareja gay en Almería Ha sido ordenada su búsqueda y captura tras presentarse a la vista oral Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 14 de mayo de 2024 , 12:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Audiencia Provincial de Almería ha suspendido el juicio contra un hombre de origen senegalés acusado de agredir a una pareja de jóvenes homosexuales en un parque de Almería, después de que el acusado no se presentara en la sala. El tribunal ha ordenado la búsqueda y detención del acusado para garantizar su presencia en una nueva sesión de juicio. El acusado, de unos 40 años, es acusado de atacar a la pareja en un parque cercano al Centro Comercial Carrefour en Almería, el pasado 25 de abril, sobre las 19,35 horas, después de verlos besándose. Según la acusación, el hombre habría dirigido expresiones homófobas hacia la pareja, como "maricones, vais a conquistar el mundo" y "ojalá os muráis, os voy a matar", antes de golpear a uno de ellos en el rostro. La víctima sufrió una contusión facial y arañazos que la dejaron fuera de combate durante cinco días. La Fiscalía pide 18 meses de prisión para el acusado por un presunto delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, así como por delitos de lesiones y amenazas. También solicita una multa de dos euros diarios por un período de 16 meses, así como hasta seis años de alejamiento con respecto a las víctimas, a las que deberá indemnizar con un total de 3.000 euros por "daños morales". Además, reclama su inhabilitación para trabajar en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante un tiempo superior en tres años a la pena privativa de libertad que se le imponga en sentencia. El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la provincia de Almería (Colega) ya condenó esta "agresión homófoba" al entender que dichas actitudes impiden "vivir en libertad", por lo que reclamaron "más respeto a la diversidad sexual y de géneros" así como la "cooperación" de la sociedad en su conjunto "para acabar con la 'lgtbifobia'". No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

