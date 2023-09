Suspenso a ocho comedores escolares de Almería

El Acuerdo de 27 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la cuantía de los precios públicos por los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos y por el servicio de residencia en las residencias escolares de Andalucía, establece en su Anexo II las penalizaciones aplicables a las empresas adjudicatarias del servicio de comedor escolar en función del tipo y gravedad de la falta cometida.

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, y pueden ser sancionadas con multas que van desde el 1% hasta el 10% del importe mensual del contrato, o incluso con la resolución del contrato en caso de reincidencia o gravedad extrema. Algunos ejemplos de faltas son: no cumplir con el menú establecido, no respetar las normas higiénico-sanitarias, no disponer del personal suficiente o cualificado, no atender adecuadamente al alumnado o no colaborar con la dirección del centro.