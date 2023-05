Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Tamara Jerez hace sentir la magia de la insustituible Rocío Jurado

domingo 14 de mayo de 2023 , 18:35h

El ciclo de conciertos ‘Primavera en las Almadrabillas’, puesto en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, vivió anoche la tercera de sus siete citas para este mes de mayo. Así, tras el estreno realizado por Fondo Flamenco la pasada semana y el concierto de Cinco Estaciones del viernes, banda heredera de La Quinta Estación, este sábado el turno era para la cantante malagueña Tamara Jerez, que se ha hecho popular en numerosos programas de televisión y escenarios de todo el país por su inmensa capacidad para alcanzar tesituras y registros similares a los grandes referentes de la copla, siendo Rocío Jurado el mayor y mejor ejemplo de ello.

Por eso, su nueva gira, titulada “Que no daría yo, homenaje a Rocío Jurado’ es un sincero homenaje y tributo a la que considera, como todas personas expertas en la materia, ‘la más grande’. Acompañada por Javier Tapia al piano y a la dirección musical, de Juan Soto al bajo, José Ángel Molinero a la batería y Paco Ramos a los teclados, Tamara Jerez hizo un repaso más que generoso por el cancionero de Rocío Jurado.

Durante la velada, el público pudo emocionarse con coplas inolvidables como ‘Como una ola’, ‘El clavel’ o ‘Como las alas al viento’. También con versiones magníficas como la que popularizó Raphael en ‘Qué sabe nadie’ o Mónica Naranjo con ‘Sobreviviré’. Pero, sin duda, son los grandes dramas pasionales los que cosecharon las emociones más vívidas: ‘Se nos rompió el amor’, ‘Como yo te amo’, ‘Qué no daría yo’ y ‘Como las alas al viento’, más flamencas, o ‘Señora’ y ‘Mi amante amigo’.

Tamara comenzó su andadura artística con tan solo 8 años, y a lo largo de su trayectoria ha logrado captar la atención del público en diversos programas de televisión como ‘Lluvia de estrellas’, ‘Tu cara no me suena todavía’ o, el más reciente, ‘Tierra de talento’. Tamara Jerez no se considera una imitadora, sino que siempre ha tenido una tesitura y color de voz similar a la de la gran Rocío Jurado y, junto a su valía y su trabajo incansable en el mundo de la música, ha conseguido calar en la mente de muchos espectadores, como ayer pudo comprobar el público asistente.

Las entradas para ver los próximos conciertos del ciclo, de José Mercé con su gira ‘El Oripandó’ (19 de mayo), Loquillo (25 de mayo) y la OCAL interpretando ‘Carmina Burana’ (26 de mayo) se encuentran ya disponibles desde la plataforma del área https://almeriaculturaentradas.es/ o en la taquilla municipal del Teatro Apolo. Las entradas para ver a Lola Índigo (20 de mayo) se encuentran a la venta a través de la página web de la promotora https://entradas.crashmusic.es/. Los conciertos comienzan a las 21.30 horas.