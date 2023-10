Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Tan contentos en Fruit Attraction Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por viernes 06 de octubre de 2023 , 13:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La feria Fruit Attractión se ha celebrado un año más en Madrid, y como no podía ser de otra forma, Almería ha estado presente con sus productos hortofrutícolas, porque presume de ser la huerta de Europa. Sin embargo, ¿es esta presencia suficiente para reivindicar el papel de Almería en el sector agroalimentario? ¿O se trata más bien de una visita protocolaria, sin mucho contenido ni beneficio para los almerienses? Es llamativo ver la cantidad de políticos almerienses que acuden a esta feria, aunque no se sabe muy bien a qué, porque se supone que es una feria profesional, donde lo que importa son los contactos comerciales y las oportunidades de negocio. ¿Qué hacen allí los políticos? ¿En qué consiste exactamente ese apoyo al sector allí, en Madrid, o en Berlín, más allá de hacerse la hacerse la foto? ¿Qué resultados concretos se obtienen de su presencia? Y también es curioso ver lo felices que se muestran los empresarios del sector, que parecen conformarse con tener un escaparate en Madrid, donde mostrar sus productos, pero sin exigir nada más. ¿No deberían ser más reivindicativos y ser más ambiciosos ante los problemas que afectan a su actividad? No se trata solo de reclamar más inversiones, más infraestructuras, más apoyo institucional, más promoción, más innovación, porque no es el lugar para hacerlo, pero del mismo modo es cansino escuchar como se regodean unos y otros en lo estupendos que somos y lo bien que lo hacemos… tan bien, tan bien, que fuimos pioneros con la ExpoAgro y ya sabemos cómo acabó. Almería no puede seguir conformándose con ponerse excusas a sí misma. No es un problema de comunicaciones, porque al empresario que viene a Almería desde Alemania o de Estados Unidos o de Noruega, le da igual llegar al aeropuerto de Almería, o al de Murcia o al de Granada o al de Málaga. Lo que importa es lo que se ofrece, y ahí Almería tiene mucho que mejorar. Tampoco es un problema de falta de espacios, porque Almería tiene infraestructuras que podrían haber ido creciendo, como el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, ahora desahuciado, donde se celebraba la Expo Agro, que con personalidad propia y proyección internacional. Pero para hacer crecer aquello, había que trabajárselo y parece que de eso no hay muchas ganas. Pasado el tiempo da la sensación de que aquellos que impulsaron la transformación de Almería desde el esparto y la legaña hasta el invernadero informatizado, quienes construyeron lo que es hoy, o se han cansado de batallar, o han ido desapareciendo. Pues nada, todos para Madrid, como siempre, con la maletilla de madera atada con una guita. A ver si así nos hacen caso y nos dan alguna migaja. Y mientras tanto, Almería sigue siendo una invitada de piedra en el escenario agroalimentario nacional e internacional. Una pena desperdiciar tanto potencial. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1122 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes