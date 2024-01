Almería Ampliar Un almeriense preside el Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Agrícolas jueves 25 de enero de 2024 , 09:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernando Paniagua Salvador es también el actual tesorero del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España y presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería. En cumplimiento de los Estatutos Profesionales, Fernando Paniagua Salvador se postula como nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas (CACOITA) tras las elecciones celebradas el pasado de 20 de enero en Antequera.

Con este nombramiento, Fernando Paniagua ocupa tres cargos, a nivel nacional, andaluz y provincial, ya que actualmente es tesorero del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España y presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería. Desde 2018 ha estado implicado en la vida colegial, primero como vocal, posteriormente desde el 16 de diciembre de 2020, fecha en la que se celebraron elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería es presidente de COITAAL. El pasado 15 de diciembre del 2023, fue proclamado tesorero en el 109 pleno ordinario del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España en Madrid y desde el pasado 20 de enero se ha proclamado como presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Paniagua, es Ingeniero Técnico Agrícola y Graduado en Ingeniería Agrícola, obteniendo el premio al mejor Trabajo Fin de Grado por la Universidad de Almería. Ha ejercido en la empresa privada desde el inicio de su carrera profesional atesorando una amplia experiencia en mejora vegetal. Ha realizado trabajos profesionales visados y ha publicado diversos artículos científicos y de prensa. Desde muy joven ha estado relacionado con la agricultura tradicional y actualmente desarrolla su actividad profesional al frente de explotaciones agrícolas de cultivos extensivos y bajo abrigo, mostrando una amplia visión del sector. El nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas ha comentado que las dos premisas de esta nueva etapa será "visibilidad y cercanía, que junto con el trabajo y la constancia hacen un caldo de cultivo exitoso". También ha puesto en valor la labor desarrollada por la anterior ejecutiva. Junto a Fernando Paniagua Salvador, el equipo gestor de la Ingeniería Agrícola Andaluza queda conformado por Juan Carlos Burgos Bujalance, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Córdoba, como secretario y José Manuel Pardo Campos, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Málaga, como tesorero. La nueva Ejecutiva ha delineado metas claras para respaldar a las colegiadas y colegiados. Este compromiso implica ser la voz ante la Administración Pública, colaborar en asuntos de interés común, representando a los colegios y delegaciones integrantes ante el Consejo General y otros organismos garantizando que las particularidades territoriales reciban la atención adecuada. Coordinando esfuerzos con las universidades para potenciar la formación del colectivo, estableciendo alianzas fructíferas con diversas organizaciones tanto públicas como privadas en beneficios de los colegiados. Con el propósito de fortalecer la cohesión entre colegiados, se diseñarán eventos y actividades abordando temas esenciales para la profesión. Al mismo tiempo, se simplificarán procesos como la contratación de la responsabilidad civil obligatoria y otros trámites colegiales. Esta nueva Ejecutiva asume con entusiasmo este nuevo capítulo, comprometiéndose a trabajar con dedicación para impulsar y consolidar la profesión en Andalucía. Acerca del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas es una corporación de derecho público al servicio y con el único objetivo de defender ayudar, agrupar y coordinar a los Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de Andalucía para todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de su trabajo. Se trata de un Consejo integrado por los presidentes de los distintos Colegios territoriales y un miembro de la Junta de Gobierno de cada Colegio.

