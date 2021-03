Sociedad Termo eléctrico o calentador de gas ¿cuál es la mejor elección para ti? Escucha la noticia Cuando se trata confort personal o una forma de sobrevivir a los inviernos en España, en especial este que se ha convertido en uno de los más fríos de los últimos años, es necesario tener una forma de calentar el agua corriente en casa antes de ducharnos o realizar tareas que requieran contacto con el agua. La principal razón es que el agua helada nos hace perder mucho calor corporal, el frío reseca las mucosas y las hace más propensas a infecciones y durante la época que vivimos es mejor ser precavidos. Sin embargo, ¿Cuál es la mejor opción para ti? Todo depende del uso que le des a la vivienda en cuestión y de cuanto sea el consumo de agua promedio de dicha vivienda. ¿Cómo elegir entre un termo eléctrico o calentador a gas? Lo que para algunos países en zonas más cálidas podría considerarse un lujo, en España y países templados es una necesidad, y es importante elegir el modelo correcto, la capacidad correcta y el consumo eléctrico correcto. Existen distintos modelos y capacidades de ambas opciones en el mercado y distintas formas de instalarlos en tu hogar, incluso hoy en época de pandemia, existen servicios a domicilio como RYTE24 que te permiten comprar uno y solicitar su instalación en tu hogar. Ambas opciones ofrecen ciertas ventajas y sufren de desventajas bastante claras: en el caso de los termos eléctricos, a pesar de ser mucho más modernos, fáciles de instalar y térmicamente más confortables e infinitamente más fáciles de utilizar, la verdad es que por lo general no ofrecen demasiada capacidad y su consumo eléctrico suele ser bastante elevado, lo que no representa una buena noticia para tu recibo eléctrico. En el caso del calentador de agua a gas: nos libramos del sobercoste en el recibo de luz, pero aún tenemos que gastar en gas, otro recurso que se disparó en enero según reporta El País. Sin embargo, con este tipo de calentadores puedes manejar volúmenes mucho mayores de agua, aunque no gozarás de la uniformidad de la temperatura que si pueden garantizarte ciertos modelos de termo eléctrico. Evalúa el uso que le darás al agua Cuando nos referimos a familias grandes, obviamente los calentadores a gas son una opción mejor, ya que, al manejar grandes cantidades de agua puede surtir a toda la familia sin problemas en los diferentes momentos del día. Siempre puedes instalar varios termos eléctricos, pero con miras a ahorrar dinero, lo mejor sería esta opción. Para hogares de pocos miembros, es decir: familias de 3 y segundas viviendas el termo eléctrico te rentará más, ya que no necesitarás un gran volumen de agua y siempre puedes tomar medidas para ahorrarla aún más. Contribuyen de esta forma a ahorrarte dinero en agua, pero no tanto en luz, ya que el consumo de electricidad de estos equipos suele ser clasificación B o C en la escala de consumo eléctrico de la Unión Europea. Sin embargo, los termos eléctricos más modernos vienen con sistemas que les permiten apagarse cuando no son necesarios y encenderse solo cuando son requeridos, de esta forma no deberás preocuparte tanto por el consumo energético, recuerda elegir siempre equipos que se encuentren más arriba en la clasificación de la UE ya que son los que mejor manejan el uso de energía.