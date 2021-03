Una oportunidad perdida

José Luis Sánchez Teruel Más artículos de este autor Por

lunes 15 de marzo de 2021 , 10:23h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia







La provincia de Almería dio grandes pasos para mejorar las infraestructuras y servicios de su sanidad pública con el anterior Gobierno andaluz, mediante hechos como la reanudación de las obras del hospital Materno Infantil, la decisión política tomada en octubre de 2018 de asumir que la Junta de Andalucía haría el Hospital de Roquetas de Mar, o con la licitación de un nuevo edificio de consultas externas en Torrecárdenas, con 8.000 metros cuadrados para consultas y servicios.



Estas tres actuaciones eran una oportunidad para que Almería tuviera nuevos hospitales que se sumasen a los que ya estaban funcionando. En definitiva, una vía para ganar en más personal sanitario, más camas y más servicios para la sanidad pública almeriense.



Pues bien, hace más de dos años cambió el gobierno en Andalucía y todo esto se ha echado por tierra. Moreno Bonilla ha tirado estos proyectos y su planificación a la basura, con el silencio y la complicidad de muchos en Almería.



En 2019 se debería haber puesto en marcha el Hospital Materno Infantil y lo demoraron hasta 2020. Cuando lo hicieron, aprovecharon para cerrar el hospital el de Cruz Roja, sin importarles que estuviésemos en plena pandemia. Además, los dos primeros años del gobierno de las tres derechas han sido dos años absolutamente en blanco para el nuevo hospital de Roquetas de Mar y para el nuevo edificio de consultas externas.



Ya faltaron a la verdad a los almerienses en 2019, cuando dijeron que harían el hospital de Roquetas de Mar mediante la colaboración público-privada. Un año después, en septiembre de 2020, anunciaban que lo licitarían en cuestión de días, dentro del plan Andalucía en Marcha. El pasado mes de enero, el presidente Moreno Bonilla retrasó la licitación a febrero de este año. Y finalmente, el consejero de Salud y Familias nos ha dicho hace unos días en el Parlamento que para septiembre de este año espera poder licitarlo, con cargo a los fondos europeos Next Generation negociados por el presidente del Gobierno de España.



En el caso del nuevo edificio de consultas externas de Torrecárdenas, también han mentido a los almerienses. Lo hicieron cuando anunciaron en los medios de comunicación que habían rescindido el contrato ya firmado, con el objetivo de ampliar el edificio y volver a licitarlo en 2020. El paso del tiempo ha dejado al descubierto la mentira que lanzaron y publicaron. Hasta tal punto mintieron que el propio consejero reconoce que será posiblemente en septiembre de este año cuando vuelvan a licitar este edificio, con lo que hasta 2024 no estará operativo.



Ni en plena pandemia se han resistido a continuar engañando a los almerienses, por ejemplo al señalar que cerraban el hospital de Cruz Roja porque vencía el contrato de arrendamiento o porque las instalaciones estaban obsoletas. Muy al contrario, la realidad era que lo cerraron para no incrementar las camas y el personal de los hospitales en Almería, tal y como se había previsto que sucediera con la apertura del Materno Infantil.



Todos estos cambalaches y engaños tienen como consecuencia que Almería, por decisión del Gobierno de Moreno Bonilla, ha perdido la oportunidad, en plena pandemia, de ver incrementadas las camas, el personal sanitario y los servicios de la sanidad pública almeriense.



Otra de las consecuencias de todas estas mentiras es que los almerienses vamos a ver retrasada la puesta en marcha de proyectos que son ahora más necesarios que nunca. De poder estar al servicio de los almerienses en esta Legislatura, en estos tiempos de pandemia, hemos pasado a confirmar que hasta 2024, siendo optimistas, difícilmente van a estar en funcionamiento. Lo dicho, una pena.