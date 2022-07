Almería ‘The Tulips Productions’ comienza su andadura en Almería jueves 30 de junio de 2022 , 18:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Karin y Aty, socias de este proyecto, presentaron este miércoles la misma en un marco inigualable como es la Casa del Cine Una productora holandesa con sede internacional en Almería. Así es ‘The Tulips Productions SL’, la nueva productora con sede en nuestra ciudad que desde este miércoles ya funciona a pleno rendimiento por seguir emergiendo un sector, el del cine, que siempre ha sido prolífero en la capital y su provincia. Los concejales de Promoción y de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez y Juan José Segura respectivamente, estuvieron presentes en esta bienvenida de la nueva productora a la ciudad. El edil de Comercio indicó que “es una alegría que las productoras internacionales sigan apostando por nuestra ciudad, una ciudad cinematográfica, para establecer su sede. Desde el Ayuntamiento de Almería le deseamos toda la suerte del mundo a las dos socias de este interesantísimo proyecto y le brindamos todo el apoyo que necesiten”. Aty Soesbergen y Karin S. de Boer son las dos CEO-Producer de este proyecto que ya es una realidad. Ambas socias, de origen holandés, llevan más de veinte años residiendo en Almería, tiempo en el cual han ayudado a un sinfín de productoras en los rodajes cinematográficos “indicándoles los sitios con más encanto de la provincia y de la capital para sus rodajes y realizándoles todas las gestiones necesarias”. Ahora, ambas amigas han dado un paso al frente y son ellas mismas las que dirigirán su propia productora. Estarán ayudadas por Mar González, gerente de oficina. “Cualquiera que busque localizaciones deslumbrantes, excelentes condiciones locales, productores profesionales y experimentados para una película u otro proyecto ya puede dirigirse a ‘The Tulips Productions’”, indicaron durante su discurso de presentación. Y es que, tanto Aty como Karin conocen de memoria la región y sus impresionantes paisajes cinematográficos, además de sus pueblos y sus deslumbrantes zonas costeras. ‘The Tulips Productions’ Esta nueva productora ofrece amplios servicios, así como paquetes personalizados para satisfacer las necesidades para su (co)producción. The Tulips trabaja con un equipo experimentado para toda la logística de preparación y escenario, incluido el departamento de arte, los exploradores y gerentes de locaciones, y una asociación exclusiva con un proveedor local de equipos e instalaciones para locaciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas ‘The Tulips Productions’ comienza su andadura en Almería

