Capital Todo el litotral de la capital tendrá luminarias led viernes 29 de julio de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia D esde el Cable Inglés hasta La Fabriquilla y por valor superior al millón de euros Almería renovará todas las luminarias desde La Fabriquilla hasta los paseos marítimos del Levante después de que en la mañana de hoy la Junta de Gobierno Local, dentro de la Estrategia DUSI, haya aprobado el expediente de la contratación de las obras del proyecto de remodelación y mejora de las instalaciones de alumbrado público con tecnología LED en las zonas marítimas en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata. Con una inversión que supera el millón de euros, 1.146.116,58 euros, la renovación va a afectar a los paseos marítimos desde el Cable Inglés hasta La Fabriquilla. La ejecución de este proyecto permitirá al Consistorio la mejora de cerca de 2.000 luminarias, en un proyecto que aspira a obtener la certificación ‘Starlight’ que reconozca la calidad de nuestro cielo nocturno y las acciones que se desarrollan para protegerlo. “Se aprovecha la financiación de la Estrategia DUSI para mejorar la eficiencia energética, lo que vendrá a favorecer un ahorro del coste de la energía y, además, gracias al LED se mejorará el sistema de iluminación”, ha dicho Carlos Sánchez. Por otra parte, esta mejora de las luminarias favorecerán la reducción de la contaminación lumínica en un espacio tan próximo al parque natural. Esta inversión vendrá a sumarse a los casi dos millones de euros que el Ayuntamiento viene invirtiendo en la instalación de luminarias LED para mejorar la iluminación y eficiencia energética, mediante la sustitución de casi 5.000 luminarias que alcanza a más de un centenar de calles y entornos urbanos de la ciudad y que supone cumplir con el compromiso municipal por la conservación del medio ambiente, de manera particular preservando el nivel de emisiones de flujo lumínico. Obras de mejora Avenida Cabo de Gata Y dentro también de la Estrategia DUSI, ha añadido Carlos Sánchez, se ha aprobado el expediente de contratación de las obras correspondientes al proyecto de la modificación de la sección transversal de la avenida Cabo de Gata. Una obra que vendrá a transformar la avenida de Cabo de Gata desde el tramo de la plaza Manolo Escobar hasta prácticamente el Auditorio Municipal Maestro Padilla. La obra conllevará que, en algunos tramos, se pasará de tener cuatro carriles a tres para poder ensanchar aceras, ha adelantado Sánchez que, mantiene que, una vez aprobado este viernes el expediente de contratación está previsto que la obra pueda dar comienzo en el mes de octubre para poder tenerla terminada antes del verano de 2023. Al igual que la anterior, se trata de otra de las actuaciones contenidas en el Plan Integral para el frente litoral, ‘A Mar Abierto’, presentado a comienzos del mes de marzo por el ex alcalde, Ramón Fernández-Pacheco y que el pasado mes de junio contaba ya con el proyecto aprobado entonces en la Junta de Gobierno Local. La regeneración que se prevé en esta zona abarcaría una superficie de actuación de 11.775 m², extendida longitudinalmente desde el cruce en el que confluyen con Avenida Cabo de Gata las calles Quesada, Avenida Juan XXIII y calle Bilbao, hasta El Palmeral de El Zapillo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

