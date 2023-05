Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Todo lo que el Decreto de Sequía deja fuera, y es clave en Almería

sábado 13 de mayo de 2023 , 16:43h

La consejera recuerda que “es el Gobierno andaluz el que ha salido al auxilio del Estado, si no es por la Junta, no hay obras”. Carmen Crespo solicita una reunión al Ministerio para que le explique si el convenio de Albufeira llevará más agua del Tajo a Portugal, cuando está recortado el trasvase al Levante español

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha criticado al Gobierno central que, “además de llegar tarde y poner en marcha un Decreto con medidas a todas luces insuficientes para paliar los efectos de la sequía en Andalucía, aseveren que han actuado cuando se lo ha pedido el Gobierno de Andalucía”. Crespo ha recordado que “las actuaciones que van a llevar a cabo, dejando muchas e importantes fuera de la planificación, son de competencia del Estado, por lo que no tenían que esperar petición alguna”. No obstante, la consejera ha subrayado que “llevamos cuatro años pidiendo que ejecuten las obras de interés general del Estado y si no es por el Ejecutivo andaluz, que ha salido al auxilio del Estado, no hay obras”.

Crespo ha recordado que el Decreto del Ejecutivo central no atiende actuaciones tan importantes como las presas de Alcolea, Gibralmedina o San Calixto, las conducciones de la presa de Siles, la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera, así como la conexión hídrica entre Tabernas y La Venta del Pobre, la ampliación de las desaladoras de Carboneras y Campo de Dalías o la nueva desaladora de Marbella-Mijas, a lo que se suma la falta de una solución de abastecimiento para la comarca de Antequera.

La consejera ha lamentado “el barniz ideológico que impregna las actuaciones del Gobierno de España en materia hídrica, posicionándose en contra de las presas y trasvases sin tener en cuenta criterios científicos y técnicos y pese a poner, así, en desventaja a la España más seca”.

Por el contrario, Crespo ha recordado la reciente aprobación de un III Decreto de Sequía de la Junta para Andalucía, donde cobran especialmente protagonismo las aguas regeneradas, con la consecución este semestre de hasta 70 hm3 y el objetivo de que la comunidad autónoma sea líder en esta fuente hídrica tan sostenible con 120 hm3 al finalizar la legislatura. La consejera ha recordado que, “además de en las provincias de Almería y Málaga, ya contemplamos aguas regeneradas también para la de Huelva”.

Crespo ha animado al Gobierno de España a dejar atrás la confrontación y a arrimar el hombro, “como hace Andalucía”. La consejera ha recordado la financiación al 50% de grandes depuradoras que son de competencia del Estado, como es el caso de las de El Ejido, Roquetas de Mar o Sanlúcar de Barrameda, así como la financiación de la parte correspondiente a los regantes del Desglosado 3 de las conducciones de Rules. Se suma el ofrecimiento de la Consejería de, en territorio de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, de competencia estatal, realizar los tratamientos terciarios para la consecución de 20 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para regantes de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén.

La consejera ha lamentado la concreción de las ayudas del Gobierno para agricultores y ganaderos y ha pedido que “tengan especialmente en cuenta a Andalucía, una tierra en la que está afectando de manera más pronunciada la sequía, que se suma a los efectos de la guerra en Ucrania”.

Crespo ha recordado también la falta en el texto del Decreto del Gobierno de España de una “flexibilización al máximo de los ecorregímenes de la PAC, para que no haya ni un solo agricultor o ganadero que se quede sin cobrar por no poder cumplir, por ejemplo, las cubiertas vegetales en plena sequía”.

Finalmente, la consejera de Agricultura ha pedido “sensibilidad” al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con los agricultores y ganaderos andaluces respecto a la corrección de la rebaja de módulos del IRPF de 2022 solicitada por Andalucía en la que, por ejemplo, se reclama una rebaja generalizada del 50%, y no del 25%, que es lo que ha aprobado el Ministerio.