Todo lo que podrás hacer en la Oficina Municipal de El Toyo Retamar

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, destaca que esta actuación "facilita la vida de los ciudadanos y descentraliza la gestión" La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado este miércoles la nueva Oficina de Registro y Atención Ciudadana que el Ayuntamiento ha abierto en el Toyo-Retamar, "un compromiso cumplido con los vecinos del barrio". Unas dependencias que se han habilitado en el antiguo edificio de la Ciudad Digital, que ahora alberga estas instalaciones de Registro y Atención Ciudadana. Vázquez ha señalado que "es uno de los barrios que más crece en la capital" y ha puesto en valor la actuación del Consistorio "para descentralizar la gestión, facilitar la vida a los ciudadanos y eliminar progresivamente el papel, dándole protagonismo a la administración electrónica". En este sentido, ha explicado que se trata de "una buena noticia puesto que va a prestar los mismos servicios que el resto de oficinas periféricas". Acompañada por el concejal de Presidencia, Planificación y Función Pública y primer teniente alcalde, Juanjo Alonso, y de las asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona, la alcaldesa ha recorrido las dependencias en el primer día de servicio. El compromiso del Equipo de gobierno se ha hecho efectivo y dará servicio a unas 9.730 personas ya que este barrio ha crecido de una forma exponencial en los últimos años, albergando a un importante núcleo de población. Entre los trámites que se podrán realizar, cabe destacar la recepción y registro de todo tipo de solicitudes dirigidas al Ayuntamiento y a otras administraciones públicas, gestión del certificado digital, padrón, ingresos y recaudación. En suma, los mismos servicios que se vienen prestando en las otras cinco oficinas que se ubican en los barrios de El Alquián, La Cañada, Nueva Andalucía, Ciudad Jardín y Cabo de Gata. Las nuevas dependencias municipales de Retamar-El Toyo, que se ubican junto a la Carretera de Cabo de Gata, cuentan con una extensión de unos 30 metros cuadrados y estarán abiertas al público los lunes y miércoles de 9 a 14.00 horas. De este modo, los vecinos podrán realizar sus trámites y gestiones con mayor comodidad, a la vez que evitarán desplazarse a otros puntos de la ciudad.

