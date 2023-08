Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Top 5 de las mejores playas de Almería Ismael Martos Martínez Más artículos de este autor Por miércoles 23 de agosto de 2023 , 09:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería es una provincia andaluza que cuenta con más de 200 kilómetros de costa bañada por el mar Mediterráneo. Sus playas son famosas por su belleza, su diversidad y su carácter virgen y salvaje. Entre todas ellas, hemos seleccionado las cinco mejores para que disfrutes de unas vacaciones inolvidables. Playa de Los Muertos, Carboneras Esta playa debe su nombre a los cadáveres que antiguamente llegaban arrastrados por la corriente desde los naufragios frente al Cabo de Gata. A pesar de su macabro origen, se trata de una de las playas más paradisíacas de Almería, con 1,6 kilómetros de arena fina y dorada y aguas cristalinas. Está situada dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, por lo que está protegida de la urbanización y la masificación. Es ideal para practicar el buceo o el nudismo, ya que no hay ningún tipo de servicio ni vigilancia. Eso sí, para llegar hay que caminar unos 800 metros por un sendero rocoso desde el aparcamiento. Cala de Enmedio, Níjar Esta cala es una de las más aisladas y espectaculares de Almería. Fue elegida como una de las mejores playas de Europa por el New York Times. Se caracteriza por sus rocas blancas erosionadas por el viento y el mar, que crean un contraste único con la arena oscura y el agua turquesa. Para acceder a ella hay que ir a pie o en barco desde la playa del Playazo, en Rodalquilar. Es perfecta para relajarse, tomar el sol o hacer snorkel entre los peces y los corales. Playa de Los Genoveses, San José Esta playa es una de las más populares y visitadas de Almería, pero también una de las más bonitas. Tiene unos 1200 metros de longitud y está rodeada de dunas y vegetación autóctona. Su arena es fina y clara y su agua es tranquila y transparente. Está ubicada a unos 4 kilómetros del pueblo de San José, al que se puede llegar en coche o en autobús. Cuenta con algunos servicios básicos como aparcamiento, duchas o socorristas. Es una playa ideal para familias, parejas o grupos de amigos. Playa del Barronal, Níjar Esta playa es una de las más salvajes y naturales de Almería. Se encuentra dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, cerca de la playa de Monsul. Tiene unos 400 metros de longitud y está formada por arena gruesa y piedras. Su principal atractivo es su ambiente nudista y libre, ya que no hay ningún tipo de restricción ni control. Para llegar a ella hay que dejar el coche en un aparcamiento cercano y caminar unos 15 minutos por un sendero entre la vegetación. Es una playa recomendada para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad. Playa Las Salinas, Roquetas de Mar Esta playa es una de las más largas y urbanas de Almería. Tiene unos 5 kilómetros de extensión y está situada junto al pueblo pesquero de Roquetas de Mar. Su arena es fina y dorada y su agua es limpia y templada. Dispone de todo tipo de servicios e instalaciones como aparcamiento, duchas, hamacas, sombrillas, chiringuitos o actividades náuticas. Es una playa muy animada y concurrida, especialmente en verano. Es ideal para los que buscan comodidad, diversión y ambiente. Estas son las cinco mejores playas de Almería según nuestro criterio, pero hay muchas más que merecen la pena ser visitadas. Almería es un destino perfecto para los amantes del sol, el mar y la naturaleza. ¿A qué esperas para descubrirlo? Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

