Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar 720: Almería es la segunda provincia española con más menores desaparecidos Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por jueves 24 de agosto de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Alrededor del doble que la Región de Murcia, ronda el triple que toda la Comunidad Valenciana, o multiplica casi por seis a la Comunidad de Madrid Cuando se produce una tragedia que afecta a vidas humanas, se suele decir que las personas no somos números, y es cierto, pero en ocasiones suelen ser esas cifras las que nos dan una imagen más real de sus dimensiones, y eso es lo que sucede con la desaparición de menores. Según el informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), en 2022 se registraron 8.215 denuncias de menores ausentados, es decir, que se marchan voluntariamente de su domicilio o centro de acogida. La provincia que más casos registró fue Cádiz, con 4.130 denuncias, lo que supone más del 50% del total nacional. Le siguen Almería, con 720 casos, y Murcia, con 479. Por el contrario, las provincias con menos denuncias fueron Teruel y Soria, con solo dos cada una. Por comunidades autónomas, Andalucía fue la que más menores ausentados tuvo, con 6.736 casos, seguida de Murcia, con 479, y la Comunidad Valenciana, con 268. En el otro extremo se situaron Cataluña, con solo nueve casos, el País Vasco, con nueve también, y Navarra, con cinco. El informe del CNDES también destaca que la mayoría de los menores ausentados son localizados en un breve periodo de tiempo y que se trata de un fenómeno complejo y multifactorial, que requiere de una atención integral y coordinada por parte de las administraciones públicas y el tercer sector social. El CNDES es el organismo responsable del control y gestión de calidad del Sistema de Información de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH), así como de analizar y valorar las propuestas de los familiares de las personas desaparecidas. Además, elabora el Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas y promueve la cooperación nacional e internacional en este ámbito. A continuación se muestra una tabla con los datos de las denuncias de menores ausentados por provincias andaluzas y por comunidades autónomas en 2022: Provincia Denuncias Cádiz 4.130 Almería 720 Sevilla 663 Málaga 554 Granada 314 Huelva 173 Córdoba 97 Jaén 85 Comunidad Autónoma Denuncias Andalucía 6.736 Murcia 479 Comunidad Valenciana 268 Madrid 176 Canarias 161 Castilla-La Mancha 94 Castilla y León 88 Aragón 71 Galicia 64 Extremadura 54 Asturias 35 Cantabria 28 Baleares 25 La Rioja 16 Cataluña 9 País Vasco 9 Navarra 5 Como se puede observar, la provincia de Cádiz tiene más denuncias que algunas comunidades autónomas enteras, como Madrid o Canarias. Por otro lado, Almería tiene casi el doble de denuncias que la Comunidad Valenciana o que Galicia. Estos datos reflejan la necesidad de prestar especial atención a la situación de los menores ausentados en estas provincias y comunidades. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.