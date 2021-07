Torrecárdenas crea un modelo matemático de estimación de mortalidad en pacientes Covid-19

Investigadores del Servicio de Urgencias y del Equipo de TICs con la colaboración del doctor Reche Lorite de la UAL, han elaborado esta herramienta denominada TCMR (Torrecárdenas Mortality Risk)





Investigadores del Hospital Universitario Torrecárdenas han creado un modelo matemático de estimación de mortalidad en pacientes Covid-19. La herramienta, denominada TCMR (Torrecárdenas Mortality Risk) ha sido creada en esta fase inicial por médicos del Servicio de Urgencias y del Equipo TIC-Informática con la colaboración del doctor Reche Lorite en la Universidad de Almería. Actualmente el modelo utiliza seis variables para proporcionar una estimación en porcentaje del riesgo de fallecer de estos pacientes en la opción de cálculo estadístico clásico y de nueve variables en la modalidad de árboles de decisión; ambas metodologías permiten obtener resultados de cálculo en cuestión de segundos tanto desde la web como desde la aplicación móvil.



Según ha explicado el doctor e investigador del Hospital Universitario Torrecárdenas, Juan Manuel García Torrecillas, “el desarrollo de la totalidad del proyecto fue impulsado, desde sus inicios, por la Dirección Gerencia y Asistencial del Hospital Universitario Torrecárdenas y ha recibido soporte de toda la Unidad de Investigación Biomédica del Centro. Nuestro hospital no sólo se ha volcado en las labores de organización, infraestructuras y gestión para hacer frente la crisis del coronavirus sino que ha impulsado múltiples iniciativas de investigación al respecto, siendo esta una más, aunque muy destacable pues es la única hasta donde se conoce en Andalucía exclusivamente propia de la comunidad, y desarrollada hace tres meses, de modo muy precoz, si bien su difusión no ha sido posible hasta que los resultados y modelos matemáticos han sido adecuadamente protegidos por la Oficina de Transferencia e Innovación de Andalucía”.



Estos trabajos han dado lugar a la elaboración, desde el hospital, de un modelo mediante métodos estadísticos clásicos que fue validado mediante metodologías de uso no tan frecuente como técnicas de remuestreo que tienen ya cierto consumo computacional destacable. Al mismo tiempo se desarrolló un segundo modelo en colaboración con la UAL, basado en la metodología de árboles de clasificación (una técnica de segmentación) que ha concluido con la elaboración de otro método alternativo o simultáneo de estimación del riesgo de fallecer cuando se ingresa por una infección por Covid en nuestro centro. En ambos casos la capacidad de discriminar de los modelos oscila entre el 80 y el 82%, muy por encima de la mayor parte de los modelos desarrollados en ámbitos no muy extensos hasta la fecha.



Como resultado de la combinación de ambos métodos, se han obtenido dos modelos matemáticos que han sido aunados por primera vez en una aplicación móvil, a la cual se puede tener acceso también desde una simple dirección web, y que permitirá a los clínicos una primera aproximación al conocimiento del riesgo de fallecer de estos pacientes al poco de llegar al Servicio de Urgencias. Esta herramienta, desarrollada por el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación del Hospital Universitario Torrecárdenas, espera poder ser optimizada en los próximos meses con la inclusión de una mayor número de pacientes para afianzar la precisión, y se espera que constituya en un elemento auxiliar más en la toma de decisiones de cualquier sanitario implicado en la atención a estos pacientes, siempre sin dejar de considerar que los parámetros derivados de los ensayos clínicos y la experiencia clínica individual son primordiales, y estamos incidiendo en una ayuda extra para la toma de decisiones, pero sobre la que no debe basarse la actitud principal sobre al paciente, al menos de modo exclusivo.





Primer modelo exclusivamente andaluz

En la actualidad se han comunicado a nivel mundial más de 125 millones de casos de infección por el nuevo coronavirus SARS Cov 2 desde los primeros casos en Wuhan, provincia de Hubei (China) hasta su difusión a nivel mundial como una auténtica pandemia. A nivel mundial son múltiples los estudios que han intentado abordar determinados tipos de riesgos asociados a la infección por el SARS.



Juan Manuel García Torrecillas ha señalado que “en nuestro país destacamos especialmente un modelo predictivo elaborado en el Hospital Infanta Leonor, otro en Galicia y más recientemente una colaboración del Hospital Virgen del Rocío en conjunción con varios hospitales madrileños y catalanes (La Paz y el Gregorio Marañón, entre otros) todos ellos para intentar estimar en diferentes formatos, el riesgo de mortalidad de estos pacientes”. Para el doctor e investigador del Hospital Universitario Torrecárdenas “no existe, por tanto, un modelo autonómico andaluz que esté basado en el estudio de pacientes de nuestra área geográfica de un modo exclusivo. En este sentido, investigadores de diferentes servicios del Hospital Universitario Torrecárdenas hemos abierto una nueva línea de investigación de diferentes aspectos (epidemiológicos, clínicos y de gestión) a partir de los primeros 400 episodios de hospitalización por Covid y que, a hasta la fecha, continúa reclutando pacientes con la finalidad de que las estimaciones sean cada vez más confiables, robustas y precisas”. En este trabajo han participado médicos de múltiples servicios (Urgencias, Neumología, Medicina Interna y Preventiva), además de informáticos del Hospital Universitario Torrecárdenas.



Finalmente, el equipo de investigación desea incidir en que “el trabajo de recopilación de datos, análisis estadístico y procesado continúa por parte de todos los grupos de este proyecto y en breve verán la luz nuevos y esperanzadores resultados que continuarán fortaleciendo los criterios bajo los cuales se desarrollan las tomas de decisiones en estos pacientes”.