Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Torrecárdenas inicia su candidatura Comprometido con la Excelencia en Cuidados BPSO sábado 15 de abril de 2023 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El hospital almeriense trabaja en guías sobre lactancia materna, prevención del suicidio en adultos y en prevención de caídas y lesiones derivadas de ellas El Hospital Universitario Torrecárdenas ha iniciado su candidatura para formar parte de la red de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados y está siendo tutorizado por el BPSO-Host Regional Andalucía, que se formó en el año 2019 a través de la Estrategia de Cuidados de Andalucía del Servicio Andaluz de Salud. Al finalizar la implantación de las guías en un periodo de tres años y tras cumplir los objetivos que marca el programa, el hospital referente de la provincia de Almería alcanzará el estatus de Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados o BPSO® designado, acreditación que se ha de mantener y renovar cada dos años. Son tres las guías en las que está trabajando el Hospital Universitario Torrecárdenas y que versan sobre 1) Valoración y cuidado de los adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida, 2) lactancia materna y 3) prevención de caídas y disminución de lesiones derivadas de las mismas. El hospital almeriense se encuentra inmerso en este proyecto, a través de profesionales “implicados y convencidos de aplicar las mejores prácticas en su trabajo, para conseguir la excelencia en la práctica clínica y obtener los mejores resultados en salud para sus pacientes”, ha señalado María del Mar Díaz, responsable del proyecto. Todo el equipo BPSO-TorrecárdenasHU, “queremos compartir la ilusión y la esperanza que han puesto en este proyecto e invitan a todos los profesionales a trabajar en el liderazgo en cuidados de nuestro hospital”. Programa de reconocido prestigio internacional Este proyecto trata de incorporar resultados de investigación a la práctica clínica a través de una metodología rigurosa y mediante un proceso que pretende disminuir la variabilidad y mejorar los resultados en salud. El Programa de Implantación de Buenas Prácticas en Cuidados a través de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados® surge en España del acuerdo entre tres instituciones comprometidas con la Práctica Basada en la Evidencia: la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud (Investén-isciii), el Centro español para los cuidados de salud basados en la evidencia (CECBE) y la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO). Por este acuerdo Investén-isciii y el CECBE se constituyen en BPSO Host España o Centro Coordinador del programa BPSO en España, con capacidad de coordinar la creación y desarrollo de BPSO Host Regionales dentro de España, para expandir el modelo, y adoptar a nivel autonómico el desarrollo y coordinación del programa de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados®. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.