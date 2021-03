Almería Ampliar Torregrosa felicita a la Policía de Níjar, Huércal Overa, Guardia Civil y Bomberos del Levante sábado 27 de marzo de 2021 , 13:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Por su ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía





La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha felicitado a los agentes de la policía local de Níjar y Huércal Overa, a la guardia civil de Huércal Overa y al Parque de Bomberos del Levante que han sido reconocidos con su ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía.



Torregrosa ha visitado la jefatura de la Policía Local de Níjar, junto a la alcaldesa de esta localidad, Esperanza Pérez, la concesión de la Cruz con distintivo verde a todo el Cuerpo de la Policía Local de esta localidad por su especial dedicación en la búsqueda del menor desaparecido Gabriel Cruz. La delegada ha puesto en valor “el trabajo desarrollado por todos lo agentes que conforman la plantilla de la Policía Local nijareña por la prestación de sus servicios ahora reconocidos y por la ejemplaridad y entrega en el ejercicio de sus funciones”.



La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, ha querido transmitir sus felicitaciones a la Policía Local del municipio por la distinción otorgada por la Junta de Andalucía en la que se reconoce la labor de este cuerpo “los nijareños estamos muy orgullosos porque la profesionalidad y dedicación de todos y cada uno de los miembros de la plantilla de la Policía nijareña es encomiable en todas y cada una de sus actuaciones”.



Además la delegada ha visitado en dependencias municipales a la Policía Local de Huércal Overa y agentes de la Guardia Civil junto al alcalde de este municipio, Domingo Fernández, para también en primera persona felicitar a los agentes Jerónimo Miguel Asensio Martínez, Ángel Barón Bonillo y José M.ª Iniesta Valera por su ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía con distintivo verde por el dispositivo desarrollado durante la DANA registrada en la provincia en septiembre de 2019. Se trató de una operación realizada de forma conjunta entre la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos del Levante que salvaron a una persona de ser arrastrada por el agua tras las lluvias torrenciales que cayeron en aquella jornada, poniendo en peligro sus vidas durante el rescate.



Los agentes de la Guardia Civil reconocidos son el capitán Joaquín Gallego y los agentes David Escarabajal, Antonio Gutiérrez Muñoz, Simón Martínez Díaz y Miguel Ángel Sánchez Reche, que gracias a esta distinción ingresan en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía con la cruz con distintivo verde por sus intervenciones.



El alcalde de esta localidad ha querido también felicitar a los agentes reconocidos por la Junta de Andalucía “por una actuación ejemplar y por la labor diaria que desarrollan al servicio del ciudadano, implementada además este último año con su trabajo diario marcado por la pandemia”.



Por último la delegada del Gobierno andaluz, acompañada por la presidenta del Consorcio de Bomberos del Levante, Rosa María Cano, han visitado el Parque de Bomberos del Levante para también felicitar de forma personal al cabo Francisco Rivas Herrador, y a los bomberos Federico Cerda López y Javier Jiménez Vicioso por su labor durante la DANA de septiembre de 2019. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.