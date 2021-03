El delegado de Educación se reúne con las AMPA del CEIP Lope de Vega, Madre de la Luz y Mar de Alborán

sábado 27 de marzo de 2021 , 13:34h

El objetivo de esta reunión ha sido informar a las familias sobre cuál es la situación actual con respecto al proceso de escolarización en estos centros







El delegado de Educación y Deporte de la Junta en Almería, Antonio Jiménez Rosales, y la jefa de servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial, Maribel Fernández Imbernón, se han reunido en la jornada de hoy con representantes de las AMPA del CEIP Lope de Vega, del CEIP Madre de la Luz y de la EI Mar de Alborán. El motivo de esta reunión ha sido aclarar a las familias cuál es la situación real en la que se encuentran estos centros educativos con respecto al proceso de escolarización actual.



Durante la reunión, los responsables de Educación han hecho hincapié en que el proceso de escolarización se encuentra en su fase inicial y, por tanto, no se ha suprimido ninguna unidad de forma definitiva en ninguno de estos centros educativos. Como cada curso escolar, al iniciarse el periodo de escolarización la Consejería de Educación realiza una previsión de unidades para cada provincia, teniendo en cuenta aspectos como los índices de natalidad o el número de alumnos censados. Una vez finalizado el plazo de solicitud de admisión, el servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial de Almería ampliará ese número de unidades si fuese necesario.



Jiménez ha querido trasladar a las familias un mensaje de tranquilidad y aclarar que desde la Delegación de Educación de Almería “no se están suprimiendo unidades públicas para crear unidades concertadas, tal y como se ha afirmado en algunos medios”. El delegado ha añadido que el proceso de escolarización no culmina hasta el inicio del próximo curso escolar, por lo que a día de hoy no se ha eliminado ninguna unidad.