Tradición y novedades en la Feria de Adra

El Ayuntamiento ha organizado un amplio abanico de citas, para todos los gustos y edades, que se desarrollarán del 6 al 10 de septiembre. "Un año más recibimos nuestra semana grande, con la que honramos a nuestros patronos, cargados de ilusión y ganas de celebrar con nuestros vecinos y vecinas". Los amantes del mundo ecuestre y del motor podrán disfrutar de citas ineludibles como la Carrera Nocturna cronometrada a Caballo o la Exhibición de Motocross. Para los más pequeños, vuelven actividades como las fiestas de la espuma, la Holly Party o el XVI Encierro de San Nicolás, además de la súper fiesta del agua, que este año se celebrará en el mar. Un año más, el Ayuntamiento apuesta por una feria inclusiva, sin ruidos y con luces fijas durante dos horas, los días 7 y 8 de septiembre. Se repartirán más de 5000 libros de Feria, este sábado a las puertas del Ayuntamiento y el lunes, día 4, en la Plaza del Centro Cultural, y está ya disponible en www.adra.es y en las redes sociales El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Hacienda, María Paz Fernández, José Crespo y Alicia Heras, ha presentado la programación para la Feria y Fiestas de Adra 2023, que se celebran del 6 al 10 de septiembre, en honor a los patronos, la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino. Y lo ha hecho en la recién renovada plaza de Alfonso Arcas, donde ha destacado que “estamos muy ilusionados y con muchas ganas de disfrutar de nuestras fiestas patronales con nuestros vecinos y vecinas, a lo largo y ancho de nuestra maravillosa ciudad milenaria”. Como ha explicado el primer edil, “hemos organizado alrededor de 40 actividades, muy variadas, pensadas para el disfrute de todos los abderitanos y abderitanas durante las cinco jornadas en las que rendiremos tributo a nuestros Santos Patronos”. Asimismo, Cortés, ha adelantado que “dentro las citas culturales de las que disfrutaremos en tan solo unos días tienen especial protagonismo el mundo ecuestre y el mundo del motor, además de actividades para los más pequeños”. Y es que como ha indicado el alcalde, “hemos apostado un año más por actividades tradicionales ya ampliamente consolidadas en la programación de nuestras fiestas, pero también hemos querido ampliar abanico e incluir grandes novedades que no dejarán indiferente a nadie”. “Convencido de que van a ser una gran Feria, animo a todos mis vecinos y vecinas a que disfruten de estos días en los que solo debe tener cabida la felicidad y la hermandad”. Invitación que ha hecho extensiva, “a quienes nos quieran acompañar y disfrutar de nuestra ciudad y nuestro patrimonio histórico, cultural, gastronómico y, como siempre digo, el más importante, el humano, que son los abderitanos y abderitanas, que estaremos encantados de acoger y compartir nuestro orgullo por Adra, nuestras raíces y tradiciones”. Por último, Cortés ha querido “agradecer a los trabajadores municipales implicados en la organización y desarrollo de estas fiestas, así como a las peñas, tejido asociativo y comercial, cuyo papel también ha sido primordial para que este 2023 podamos seguir engrandeciendo nuestra Feria y disfrutando de unas fiestas repletas de actividades”. Arrancan el 6 de septiembre Por su parte, la concejala de Presidencia ha explicado que “las fiestas, como cada año, arrancarán el miércoles, 6 de septiembre con el concurso de castillos de arena, el tren infantil y la XV Muestra del Concurso de Escaparates, a partir de las 10:00 horas”. Ese mismo día, tendrá lugar la tradicional Fiesta de la Espuma a las 12:00 horas; la inauguración de la Feria de Mediodía con un flashmob a las puertas del Ayuntamiento a cargo de las escuelas de baile ‘Zambra’, ‘Arte Danza’ y ‘La Flores de mi Patio’, a las 13:00 horas; y el pistoletazo de salida oficial a estas fiestas con la lectura del pregón, la coronación de la Reina, Rey y Damas, el saluda del alcalde, el encendido del alumbrado y el lanzamiento del tradicional castañazo, y todo ello precedido por animación infantil en la Plaza Puerta del Mar a partir de las 21:00 horas. Para pequeños y mayores “A partir del día 7 de septiembre, nos esperan días de diversión y disfrute con actividades de siempre y otras que llegarán a esta ciudad por primera vez”, ha explicado Fernández, destacando las citas que harán las delicias de los más pequeños, como cada año, como la Fiesta de la Espuma, la Fiesta de Color o Holly Party, el tren infantil o el Encierro de San Nicolás en su XVI edición, además de grandes novedades como la Yincana Infantil de Bicicletas, la Súper Fiesta del Agua en el Mar o los Juegos en Familia, entre muchas otras actividades. “También disfrutaremos de un espectáculo infantil, una cita muy demandada y que siempre tiene una gran afluencia de público, y que este año será ‘La Granja de Bartolito’, el 7 de septiembre, a las 20:00 horas en el Polideportivo San Fernando”. “Para nuestros mayores también hay varias propuestas”, ha subrayado la edil. De hecho, como cada año, se celebrará la merienda y verbena dedicada a los mayores, que contará con la actuación de copla de Mari Ángeles Marín. Será el sábado, 9 de septiembre a las 19:30 horas en la Caseta Municipal, ubicada, este año, a la entrada del Real de la Feria. Feria inclusiva Además, Fernández ha recordado que, un año más, la Feria de Adra será inclusiva, y contará con dos jornadas, concretamente las de los días 7 y 8 de septiembre, en las que de 20:00 a 22:00 horas se disfrutará de una fiesta sin ruidos y con luces fijas en el recinto ferial, pensado especialmente para las personas con autismo u otros desórdenes de integración sensorial. Se repartirán más de 5000 libros de Feria Para que todos los abderitanos y abderitanas sean conocedores de todas estas actividades, el Ayuntamiento hará reparto de más de 5000 libros en formato físico. El reparto del libro de feria será el sábado 2 de septiembre a las puertas del Ayuntamiento de 09:00 a 13:00 horas. El lunes, día 4, el reparto se hará en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela (plaza del Centro Cultural) de 09:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Además, estará disponible, como cada año, el formato digital de la programación, tanto en la página web del Consistorio (www.adra.es), como en sus perfiles oficiales de las redes sociales Instagram y Facebook.

