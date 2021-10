El PSOE denuncia el lamentable estado de la plazoleta de la calle Magistral Domínguez

sábado 02 de octubre de 2021 , 19:54h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El Grupo socialista respalda a los vecinos que ya han recogido más de 250 firmas reclamando una solución al Ayuntamiento







La concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, ha denunciado el lamentable estado en que se encuentra la plazoleta de la calle Magistral Domínguez en su intersección con la avenida Pablo Iglesias. La edil ha detallado que esa pequeña zona arbolada “presenta tal estado de dejadez que hace imposible que nadie pueda pararse ahí a descansar, tomar el fresco o cualquier otra actividad”.



La edil socialista respalda en este sentido a los vecinos y comerciantes de esa zona que han registrado en el Ayuntamiento un documento de recogida de firmas para pedir limpieza y vigilancia en ese punto de la ciudad.



Los vecinos denuncian “el incivismo de algunos ciudadanos desaprensivos que pasan el día en la plazoleta consumiendo alcohol” y que “no sólo molestan y generan mal ambiente en la zona, también miccionan allí sin pudor, se pelean entre ellos e increpan e intimidan a los transeúntes”.



Lidia Compradre ha recordado que en la confluencia de esas calles hay tiendas de todo tipo, centros médicos y educativos, etc. “Se trata de una zona muy concurrida por todo tipo de personas, niños y mayores incluidos, y no podemos permitir que cuatro personas sin civismo las tengan atemorizadas”, ha añadido.

254 firmas

Lidia Compadre ha desvelado que “más de 250 vecinos han firmado ya ese escrito para solicitar a las áreas que corresponda mayor vigilancia y limpieza en la plazoleta, con el objeto de que no se convierta en lugar de estancia y peregrinaje de consumidores de alcohol u otro tipo de sustancias, cuya visión no es lo más recomendable para las personas que circulan por la zona, especialmente los niños”.



La concejala socialista ha confiado finalmente en que el equipo de Gobierno “tenga en cuenta estas peticiones vecinales ya que los firmantes no piden grandes cosas, simplemente se trata de hacer cumplir las ordenanzas municipales en un punto muy concreto de la ciudad”.