Opinión Ampliar Tu risa, boba Ricardo Alba x http://www.ricardoalba.es Más artículos de este autor Por miércoles 06 de septiembre de 2023 , 21:13h "La risa tonta es genuina y surge sin una explicación, pero notas que eres incapaz de detenerla. Se suele asociar a la risa contagiosa por las conocidas popularmente como neuronas espejo que ayudan a sentir cierta empatía con otras personas. Aunque pueda ser una risa incómoda, la risa tonta también es muy divertida". Esta definición de Risa Tonta no es mía, pertenece al colega Brian Calvo Sánchez quien me la ha prestado graciosa o tontamente, no sé. Irene Mejina, directora de la Escuela de Risoterapia de Madrid, nos cuenta que "reímos desde que somos bebés. Es una comunicación que se da en todo el planeta y lo hacemos todos, de forma voluntaria o involuntaria". Mejina cree que "para reírse es necesario tener un motivo y no hacerlo, simplemente, por pura felicidad". Añade que a lo largo de la historia "se ha tratado como medicina, algo que lamentablemente se ha ido perdiendo y tergiversando". En este sentido, Mejina remarcó que algunos estudios lo contemplan como "algo natural" y, de hecho, a lo largo de la historia "se ha tratado como medicina", algo que, lamentablemente, "se ha ido perdiendo y tergiversando" ya, que muchas veces, "tenemos la concepción de que reímos por algo". En estos tiempos reímos menos, hay tensiones, dolores, problemas, políticos, o sea, que nos divertimos menos. Así pues, hay que fomentar la risa, conectar con la risa de cuando éramos niños porque, además, es beneficioso para nuestro organismo y el sistema nervioso, incluido, en pocos todo sea dicho, el incremento de nivel mental. Dicho esto, ¿de qué te ríes, Barby boba? Tu risa tontuna, esa de como quién no quiere la cosa, es humillante. Como una boba te fuiste a juntar con un manga bobo. Van a tener razón aquellos que afirman que entre bobos anda el juego. Has perdido la vergüenza, si la hubieras o hubieses tenido, so boba, cogida del brazo de un necio delincuente cobarde, que diría Chiquito de la Calzada. Te marchaste de embajadora y has regresado ufanamente boba, propiamente dicho, con ademanes de cómplice. Tu estiloso estilo Dior ha mostrado tus trasparencias escandalosamente indecentes. Vaya, por si no lo sabes, con tu conducta despreciable me has insultado, boba, y supongo que a otros muchos. Eres tan indignante como tu vulgar pareja de pantomima. Tu emoción me confunde, ¿de qué te ríes, boba? Como no puedes hacer un Rubiales en el palco junto a la reina, a lo peor, es un poner, te ha entrado la risa tonta, la incontenible, al saber el pepino que nos vas a meter por semejante parte. Mira, boba, lo tuyo lo llevarás toda la vida encima, es de nacimiento, pero lo que encarnas dura lo que dura, sí, eso mismo que canta Joaquín Sabina, exactamente "lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks". Adiós, boba.