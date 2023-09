Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Las claves del juicio a Miguel Rifá miércoles 06 de septiembre de 2023 , 21:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Piden casi 30 años de cárcel para el empresario hotelero Miguel Rifá por defraudar a Hacienda La Audiencia Provincial de Almería juzga desde este jueves al empresario hotelero Miguel Rifá, acusado de alzar bienes por valor de 98,6 millones de euros entre los años 2008 y 2011 con el fin de “defraudar” a la Hacienda Pública. La Fiscalía solicita para él penas que suman 29 años y 11 meses de cárcel por siete delitos tributarios y dos de insolvencia punible. En el banquillo se sienta también su presunto cooperador, I.M.M., para el que la fiscal interesa un total de 17 años de prisión como autor de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y de un delito de insolvencia punible. Ambos habrían actuado con la “expresa colaboración y asesoramiento” del otro, según el escrito de calificación provisional. El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando el juzgado instructor abrió juicio oral contra siete personas y contra 13 sociedades mercantiles. Según la acusación, Miguel Rifá creó un “entramado de sociedades españolas, portuguesas y británicas” con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas para “beneficiarse económicamente en detrimento de la Hacienda Pública”. De este modo, mediante la “utilización de diversas sociedades interpuestas”, habría “vaciado” patrimonialmente las mercantiles ‘Hotel Almería SL’ y Predios del Sureste SL, que tenían numerosas deudas con el fisco. Además, habría realizado presuntamente diversos fraudes a la Hacienda Pública mediante la “simulación de operaciones” para “ocultar el real” propietario de las sociedades implicadas. El Ministerio Público le achaca un “evidente ánimo defraudatorio y elusión de sus obligaciones tributarias legalmente exigibles”. Según sus datos, el importe de la deuda de las sociedades en noviembre de 2008 “era de 83,4 millones de euros” y al final de las operaciones en marzo de 2011 de “134,1 millones de euros” mientras que el “valor neto de los bienes alzados era de 98,6 millones de euros”. Entre las operaciones supuestamente fraudulentas, y por la que también acusa la Abogacía del Estado, se encuentra la transmisión de 13 hoteles, 135 fincas rústicas en diferentes municipios, tres fincas de la Compañía de María, oficinas, solares, acciones y participaciones. El juicio se prevé que se prolongue hasta el próximo 15 de septiembre. La defensa de los acusados niega los hechos y alega que se trata de una “persecución” por parte de la Agencia Tributaria. MOROSO Hotel Almería SL es una sociedad dedicada a la explotación de establecimientos hoteleros, que fue fundada en 1987 y tiene su sede en Almería. Según la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria, Hotel Almería SL debe 9.459.286 euros al fisco.

al fisco. Predios del Sureste SL es una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria, que fue fundada en 2004 y tiene su sede en Madrid. Según la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria, Predios del Sureste SL debe 27.334.125 euros al fisco.

al fisco. Ambas sociedades están vinculadas al empresario hotelero Miguel Rifá, que está acusado de un presunto fraude de 98 millones de euros a la Hacienda Pública mediante un alzamiento de bienes y una elusión de sus obligaciones tributarias. La Fiscalía pide para él 29 años y 11 meses de prisión por un delito de insolvencia punible y siete delitos contra la Hacienda Pública. El juicio contra Rifá comenzó el pasado jueves 6 de septiembre en la Audiencia Provincial de Almería Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.