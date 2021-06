UAL Activa abre su selección de entrenadores 2021/2022

miércoles 02 de junio de 2021 , 16:19h

UAL Deportes reforzará el sentido formativo de su actividad estrella y traerá hasta los estudiantes de la Universidad de Almería una oportunidad única creada ‘a medida’ por la empresa ‘Qualis Motus’, del máximo prestigio nacional en el ámbito del entrenamiento personal, que se cursa paralelamente, respetando el habitual entorno enseñanza-aprendizaje







De cara al próximo curso académico, UAL Activa da continuidad a su permanente evolución y afronta una doble novedad de gran calado, siempre buscando cumplir con todas las garantías sus tradicionales compromisos de completar con aplicación práctica la formación de los estudiantes del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por un lado, y de sacar del sedentarismo al PAS y PDI de la Universidad de Almería, por otro lado. Así, ha abierto ya el plazo de solicitudes para ser entrenador del programa, debido al adelanto de la actividad docente en el campus, ya que las clases comienzan en septiembre y se quiere tener todo preparado para entonces. Además, añade lo que Pedro Núñez ha definido como “una oportunidad única de formación complementaria y paralela”. Se ha referido el director de UAL Deportes a “un máster exclusivo, hecho ‘a medida’ para los que finalmente resulten seleccionados como entrenadores 2021/2022 por parte de la prestigiosa empresa ‘Qualis Motus’”.



Ha matizado al respecto que “unen sus másteres de ‘Entrenamiento funcional de fuerza’ y ‘Valoración funcional del movimiento’, y crean exclusivamente para los estudiantes de UAL Activa una formación de postgrado de primer nivel, destinada a profesionales, que ellos adquirirán de un modo paralelo a su último curso de grado”.



Pedro Núñez ha destacado que “‘Qualis Motus’ es hoy en día una referencia en el mundo del entrenamiento personal”, por lo que “tener acceso a sus enseñanzas es una ocasión magnífica que viene a hacer incluso más atractivo formar parte del grupo de entrenadores”. El director de UAL Deportes ha recordado que “la misión de UAL Activa principalmente es la de la formación”, y que “para el curso 2021/2022 vamos a máximos en ese sentido, ya que no hay nada mejor ni de más nivel en ese ámbito de desarrollo profesional”, textualmente. Además, Núñez ha querido dejar claro que se da respuesta a la inquietud recabada entre los alumnos de “llegar más lejos en el entorno enseñanza-aprendizaje”.



Raquel Hernández, responsable de ‘Qualis Motus’ en su delegación de Murcia, también profesora de las universidades de Murcia y de Castilla La Mancha, ha manifestado su satisfacción por la vía que se abre junto a la Universidad de Almería: “Para nosotros, la realidad es que es un grato reconocimiento a la calidad de nuestras formaciones que UAL Deportes nos busque como formación de referencia para hacer mejores a sus entrenadores de UAL Activa”. Además, espera seguir avanzando en el futuro: “Estamos encantados de poder contribuir y llevar a cabo esta colaboración, y esperamos que sea el principio de un largo camino, en el que lo más importante sea generar profesionales con enorme calidad y, sobre todo, responsabilidad ante nuestra profesión”. Otra de las ventajas para los estudiantes es que no deberán desplazarse para recibir la formación, sino que la formación viene a ellos. Y es que ‘Qualis Motus’ tan solo imparte sus cursos presenciales en Madrid, Valencia, Zarautz, Sevilla, Mallorca y la referida Murcia.



La referencia a esta oportunidad viene ya reflejada en la convocatoria publicada, firmada por SPORT Research Group CTS-1024 para UAL Deportes: “Los alumnos seleccionados dispondrán de un programa de formación teórico en formato personal y grupal, donde se abordarán materias específicas relacionadas con el entrenamiento personal y evaluaciones; (…) se complementará con el acuerdo con ‘Qualis Motus’, que nos ofertará una formación exclusiva sobre los fundamentos de la valoración y entrenamiento funcional de 120 horas organizada en bloques de 12 horas, un fin de semana al mes”. El requisito principal es estar matriculado en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, teniendo superados 120 créditos ECTS en el año académico 2021/22, si bien tendrán prioridad los alumnos con al menos 180 créditos ECTS. Los interesados deberán rellenar el siguiente formulario: https://forms.office.com/r/VRk2We2Wg9. El programa empezará el próximo 13 de septiembre y terminará el 30 de junio de 2022.



Los detalles los ha facilitado Álvaro Carrera, coordinador de UAL Activa un año más, quien ha comenzado agradeciendo la gran acogida que ha tenido, pese a la pandemia: “Más de 160 personas han seguido apostando, poniendo su salud en nuestras manos”. Se ha producido una retroalimentación entre entrenadores y usuarios realmente gratificante, pero toca avanzar, “todos los años se intentan mejoras en base a lo que se ha ido viendo y a las expectativas que tenemos”, ha confesado, “y el primero de todos y más llamativo es que la selección de esos entrenadores se adelanta a junio”, ha añadido: “El programa UAL Activa, que comenzaba a mitad de octubre, se adelanta un mes completo”. Es por ello que el viernes 11 de junio, en la Sala de UAL Activa, se realizará una parte decisiva en la selección, como es la entrevista grupal. Así, “en el verano ya sabrán que van a estar 10 meses en el programa, cogiendo grupos de entrenamiento dos veces por semana, por lo que se van a poder planificar mucho mejor todo el curso”.



No solo eso, sino que durante la etapa estival se darán “formaciones on line, perfilando el conocimiento más de base, asentando la forma en la que vamos a trabajar todos, para que independientemente del grupo en el que caiga cada usuario, esté entrenando de la mejor forma posible y muy similar a los demás grupos, y si en cualquier momento, por disponibilidad horaria o cualquier cosa, hubiese un cambio de grupo, que no haya problema”, ha precisado. Carrera lo ha llamado “funcionando como un reloj”, a lo que ha sumado “más formaciones muy interesantes”, ya durante el curso: “En tres fines de semana, vendrán las tres empresas más reconocidas para que nos den una visión de la variabilidad del entrenamiento, de la teoría de sistemas dinámicos complejos y del modelo biopsicosocial, de cómo interactuamos, de que somos más que músculos y huesos y tenemos que hacer ciertos ejercicios”. Será para todos los alumnos del Grado, y hay motivos para “abrazar con ganas e ilusión un curso que será muy positivo”.



Álvaro Carrera ha insistido finalmente en la gran oportunidad que supone la “formación exclusiva de 120 horas, creando un curso inédito en toda España, uno específico para lo que necesitamos en UAL Activa”, que impartirá ‘Qualis Motus’: “Cómo se hace la valoración, cómo se valora el tren superior, cómo se valora el tren inferior, la columna…, muy profundo, y luego qué ejercicios tenemos que proponer para mejorar esas cosas que hayamos detectado en las valoraciones”. El coordinador del programa ha ido a más al afirmar que “generar esta colaboración con esta firma es de un valor muy grande, porque es muy reconocida en el sector y porque las empresas ponen a sus entrenadores en sus manos para su última formación”. En definitiva, “dará mayor cobertura a esa parte que siempre ha sido el objetivo de UAL Activa, la de la formación de los entrenadores, ya que, si no, no tendría sentido el programa. La satisfacción de los usurarios se debe a la formación que adquieren en el Grado, que son capaces de aplicarla en la práctica, y en la complementaria, toda destinada a cubrir las necesidades de los PAS y PDI de la UAL con criterio y saber hacer”.