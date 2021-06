CSIF recuerda que es el mejor mayo de los últimos 10 años en paro

miércoles 02 de junio de 2021 , 16:15h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El sindicato apunta que la destrucción de empleo de estos 30 días ha sido mucho más agresiva en otros años donde se han alcanzado cifras de hasta 1.800 parados más





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, hace balance de los datos del paro del mes de mayo presentados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal y apunta que, pese a ser la única provincia en la que aumenta el paro en 481 desempleados más, es el mejor mayo de los últimos diez años, puesto que, habitualmente, este mes registra una destrucción de empleo de más de hasta 1.800 puestos de trabajo de media como consecuencia del fin de la campaña hortofrutícola.



De hecho, tal y como señala el sindicato, es en Servicios y en Agricultura donde se han perdido casi 900 empleos, en contraposición de Construcción y el colectivo de “sin empleo anterior” que es donde se han generado casi 400 puestos de trabajo, 197 y 179, respectivamente.



A este respecto, la central sindical espera que, por un lado, estos nuevos empleos no sean temporales y suponga la consolidación de estos dos grupos, fundamentalmente del colectivo “sin empleo anterior” donde el perfil laboral suele ser más joven y, por tanto, se produce un mayor abuso de la eventualidad y precariedad.



Con todo, el presidente de CSIF Almería, Juan Fernández Cabezas, advierte de que Almería no puede permitirse estar a la cola de la creación de empleo y espera que esta tónica se revierta lo antes posible para conseguir salir cuanto antes de la crisis económica afianzada en la provincia por la pandemia.



“Es necesario que aprovechemos este tiempo de cambios generado por la pandemia, para que se pongan en marcha planes estratégicos que proyecten oportunidades que optimicen el tejido productivo y se renueven los flujos económicos para consolidar, por un lado, los polos fuertes de los que depende la riqueza de Almería y, por otro, incentivar nuevas vías, sin olvidar impulsar el consumo para agilizar la economía”, ha resaltado.



No obstante, Fernández Cabezas, recuerda que el verano es una mala época para la creación de empleo en la provincia, pero espera que “con la aceleración del plan de vacunación activo, la llegada estival y la esperada segunda desescalada el turismo, la hostelería y comercio puedan avivar la economía provincial”.



Por último y desde una perspectiva autonómica, CSIF ha valorado como “positivo” el descenso del paro en la comunidad en el mes de mayo, al tiempo que ha pedido “que se adopte un plan que permita consolidar la tendencia en la recuperación del empleo”.



En el quinto mes del año Andalucía registró 28.561 desempleados menos que en abril, lo que supone una bajada del 2,90%, una cifra inferior al descenso del 3,3% a nivel nacional. Así, el número total de inscritos los servicios públicos de empleo en la comunidad se sitúa en 955.936. En término interanuales, el paro bajó en 13.151 personas en mayo, un 1,36% menos que el mismo mes del año anterior.



Por ello, el sindicato reivindica “una apuesta por lo público, con la educación y la sanidad como grandes protagonistas” como estrategia para afrontar la recuperación económica y del empleo en Andalucía tras la crisis generada por la COVID-19. Del mismo modo, CSIF, ha expresado la necesidad de dar un papel relevante a sectores estratégicos y fundamentales como son la industria, la innovación y las nuevas tecnologías.