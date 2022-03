UAL Deportes cierra los CAU 2022 con una demostración de baloncesto y pádel

jueves 31 de marzo de 2022 , 15:58h

La Universidad de Almería consigue ocho preseas en la vuelta de los Campeonatos de Andalucía Universitarios, pero pone en valor también las actuaciones de los equipos que no suben al podio por su competitividad y gran compromiso mientras que se prepara para afrontar su mayor participación histórica en los Campeonatos de España Universitarios

Las últimas delegaciones de la UAL en los distintos emplazamientos de los CAU 2022 no han logrado entrar en el reparto de medallas, pero han levantado el orgullo de la comunidad universitaria. Restaban para la recta final de marzo dos modalidades, el baloncesto y el pádel, con equipos en renovación y las vistas puestas en coger experiencia en la competición. Así, entre el 15 y el 17 de este mes de marzo, en Málaga, las chicas del baloncesto femenino cayeron en cuartos de final y no pudieron ganar la repesca por el bronce, algo que ha sucedido también con los chicos esta semana en Sevilla. Respecto al pádel, igualmente con sede en la capital hispalense, un triple empate en el grupo ha dejado fuera de la lucha por las preseas a la pareja almeriense, a la que no ha sonreído la diferencia de puntos. Con todo, sus actuaciones han demostrando una serie de valores muy positivos.

Así se les ha reconocido por parte del director de UAL Deportes, Pedro Núñez, que ha felicitado a todos los deportistas y cuerpos técnicos que han representado a la Universidad de Almería en esta vuelta a la normalidad, hayan o no logrado una medalla, tras el parón obligado por el coronavirus: “Todos los equipos han cumplido nuestros objetivos, porque además del éxito deportivo una vez que se entra en competición, que puede llegar o no, lo que se tiene garantizado es su excelente comportamiento deportivo, su esfuerzo, su compromiso y su unión, sabiendo darle sentido precisamente a la palabra ‘equipo’, así que estamos muy satisfechos”. Núñez ha considerado que se ve reforzada la línea de trabajo de los grupos de entrenamiento, de los que salen las selecciones, ya que “los chicos y las chicas mejoran en lo deportivo, se compenetran y además crean un vínculo que luego se ve en los partidos”.

Los últimos resultados no han sonreído y sin embargo se ha sacado una lectura muy positiva de las participaciones que acaban de concluir del equipo masculino de baloncesto y de la pareja masculina de pádel. El primero sabía desde el sorteo que el pase a las semifinales iba a ser prácticamente imposible, ya que ha tocado medirse con la Universidad de Sevilla, que ha llegado a ser hasta subcampeona de Europa. A pesar de ello, los chicos de Isaac Francés han dado la cara en todo momento, sin bajar los brazos y en actitud de aprendizaje, lo que les ha valido para rozar el pase en la repesca. Finalmente han caído en un partido muy igualado con la Universidad de Cádiz, dejando escapar varias ocasiones de haberlo roto a su favor para finalmente acabar pagándolo. En pádel se ha vencido a Córdoba y a Jaén y se ha perdido con Huelva, habiendo un triple empate que ha penalizado a la UAL.

Francés, técnico del equipo de baloncesto, se ha quedado con todo lo positivo de la experiencia: “Nos lo hemos pasado muy bien juntos, hemos crecido como equipo, nos hemos conocido, somos un grupo muy nuevo que en este viaje hemos roto esa frialdad que todavía había y falta de confianza, y nos vamos de aquí siendo un bloque”. Visto ya en competición sobre la cancha, le ha quedado claro que “el grupo tiene carácter, me gusta mucho su actitud y nos ha faltado un poco de experiencia”. Confía en el futuro, por lo tanto, pese a que realmente le ha quedado un sabor de boca algo amargo: “Me ha dado rabia porque pensé que el partido nos lo llevábamos; hemos dominado durante 35 minutos, aunque haya estado muy igualado, porque creo que hemos llevado la iniciativa, era nuestro, y en los últimos cinco minutos hemos ‘colapsado’, se nos ha escapado, ha faltado un poco de ‘gasolina’, de piernas y de cabeza, las dos cosas”. El año próximo se volverá a intentar, esa vez con otras perspectivas y con más trabajo acumulado.

Juanjo Jerez y Francisco Torres, pareja de pádel, han asumido su eliminación pese al gran torneo realizado, que se ha consumado por el coeficiente de sets. Jerez, que en el último CAU se colgó el oro, ha demostrado ser gran deportista por su comportamiento en la derrota: “Los partidos hay que jugarlos todos, sabíamos que era un grupo muy parejo y que teníamos que dejarnos la piel en cada uno; en el último estábamos un poco cansados, veníamos de dos anteriores muy duros, además de que Huelva ha jugado muy bien, más enchufados y nos han ganado”. Un poco “decepcionado”, eso sí, ha estado encantado con su nueva pareja: “Genial con él, nos compenetramos muy bien en la pista y el año que viene lo intentaremos de nuevo”. Torres, por su parte, ha valorado de un modo muy positivo la experiencia: “Ha sido genial y el trato de la UAL con los jugadores, excelente; en el transcurso, como en todo deporte, muchos nervios que hemos manejado para ganar a dos duras rivales; y no siendo excusa, contra Huelva he sufrido a cada punto por ampollas en la mano, pero genial con mi compañero, muy buen sabor de boca y con ganas de volver”.

Como jefe de expedición, Francisco Javier Rodrigo la ha definido como “muy gratificante”, ya que “los chavales han sido en todo momento muy animosos y nobles, con un comportamiento exquisito dentro y fuera de la pista”, y en lo que respecta a lo deportivo, “lo han dado todo, han competido muy bien y han rozado hasta el último momento la lucha por las medallas, pero sabemos que no todo es ganar”. Se cierran los CAU y se abren los CEU para los que han logrado clasificación, un momento de nuevas ilusiones en el que se encuentra trabajando Manuel Calvo, responsable de Competiciones Externas de UAL Deportes, que ha hecho un balance cargado de satisfacción por lo vivido hasta el momento y una lectura alentadora de lo que toca afrontar desde este mes de abril.

Ha recordado que en la base está que “tras el parón por la pandemia hemos retomado las competiciones universitarias con mucha ilusión y con muchas ganas en todos los equipos de la UAL”, textualmente. Ya desde comienzo de curso, con la puesta en marcha de los grupos de entrenamiento, “la respuesta de los estudiantes ha sido muy buena, inscribiéndose muchos para intentar formar parte de nuestras selecciones”. Esto, junto con “el trabajo continuado que hemos mantenido a lo largo de todo el curso, ha puesto de manifiesto que el esfuerzo tiene recompensa y, por ello, los resultados cosechados por los diferentes equipo de la Universidad de Almería en los CAU han sido excelentes, mejorando nuevamente los de cursos anteriores”. De los doce equipos participantes, contando con representación en cada deporte convocado, un total de 8 han subido al podio, además de las medallas cosechadas también en natación”.

Lo siguiente es el salto al nacional: “Con estos magníficos resultados, la UAL ha conseguido clasificar, en deportes de equipo, a 5 selecciones para los Campeonatos de España Universitarios, un hito histórico de participación”. A lo largo de los meses de abril y mayo, los equipos de fútbol femenino, fútbol sala femenino y masculino, balonmano femenino y voleibol masculino representarán a la Universidad de Almería “en la competición nacional más importante a nivel universitario”, y junto a ellos también tomará parte en el CEU los de baloncesto 3x3, “que no requiere de clasificación previa en los CAU”. Además de los deportes colectivos, “la Universidad de Almería contará con representación en la competición nacional en diferentes disciplinas de deportes individuales, como vóley playa, triatlón, tenis, natación, judo, kárate, taekwondo, atletismo, vela, golf y tenis de mesa”. En definitiva, “en este curso contaremos con una amplia representación en los CEU, una de las mayores, si no la mayor, con la que ha contado la UAL a lo largo de su historia”. Calvo se ha mostrado “seguro de que lo van a dar todo por conseguir los mejores resultados y no faltan las ganas, el trabajo y la motivación, pues todos los equipos están entrenando a tope preparando esta importante cita”.