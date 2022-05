UAL y Médicos del Mundo atienden la salud de las personas mayores vulnerables

lunes 09 de mayo de 2022 , 17:51h

Los próximos 13 y 14 de mayo se celebrará en Almería el Congreso Internacional de Médicos del Mundo “Salud integral de las personas mayores en exclusión social” que organiza la ONG sanitaria junto a la Universidad de Almería (UAL) para visibilizar cómo las condiciones de vida afectan a la calidad de vida y a la esperanza de vida saludable. Los ingresos económicos, las condiciones de las viviendas o la soledad no deseada son algunos de los determinantes sociales que afectan a la salud física y mental de las personas y, especialmente, de aquellas que afrontan la última etapa de sus vidas con menos recursos y en situación de mayor vulnerabilidad.

La escasez de recursos económicos condiciona, por ejemplo, el estado de las viviendas, o no poder acceder a una correcta alimentación ni a unas condiciones de vida saludables. Factores como no poder pagar los recibos de agua o luz ni permitirse encender una estufa para combatir el frío y la humedad agravan enfermedades como la hipertensión arterial, patologías cardiacas, afecciones respiratorias, diabetes, reumatismos y enfermedades de la piel, entre otras, tal y como se ha puesto de manifiesto hoy durante la rueda de prensa de presentación del Congreso.

Pero además de abordar la salud física de las personas mayores, durante el acto de presentación, en el que han participado la presidenta de Médicos del Mundo Andalucía, Carmen Domínguez, y el presidente del Comité Científico del Congreso, Cayetano Fernández Sola; se ha hecho hincapié también en la salud mental. En este sentido, Carmen Domínguez ha destacado que la soledad no deseada “se está convirtiendo en una de las dolencias que mayor número de muertes provoca en España en la actualidad”. “Cada vez más personas se encuentran en el abandono afectivo, no solo familiar y/o social, sino también por parte de las administraciones públicas que no promueven y facilitan un envejecimiento activo”, ha añadido.

Durante el Congreso Internacional del próximo fin de semana se presentarán los resultados preliminares del estudio iniciado por Médicos del Mundo y la Universidad de Almería en el que ha participado alumnado del Grado de Enfermería y personas voluntarias y personal técnico de la ONG humanitaria. En el marco de este “Diagnóstico situacional de las personas adultas mayores que viven en riesgo de exclusión social en la provincia de Almería” (SITUAME), se ha llevado a cabo la visita a domicilios de personas mayores en situación de vulnerabilidad en la provincia de Almería. Además de la recogida de datos para la investigación y de la preocupación por la salud integral de las personas atendidas, se las ha apoyado con la compra de alimentos y productos de higiene, pero también con acompañamiento en casos de soledad no deseada y aislamiento social.

El Congreso, que se celebrará en el Edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, se enmarca en el Plan UALTransfierE 2021, que tiene por objetivo transferir a la sociedad el conocimiento que generan sus investigaciones. En concreto, el proyecto SITUAME -dirigido por el director del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la UAL, José Manuel Hernández Padilla- fue presentado en la cuarta edición de este Plan, dentro de la categoría de “Acciones Sociales Innovadoras” para poder generar evidencia sobre la realidad en la que vive un elevado porcentaje de población mayor de 65 años en nuestro país.

“Según datos del INE, una de cada cinco personas mayores en España vive en riesgo de exclusión social y si tenemos en cuenta que en nuestro país viven más de 9 millones de personas mayores, el dato cobra aún más importancia”, ha indicado Cayetano Fernández-Solá. Además, ha explicado que el 9 por ciento de las personas mayores de 75 años vive en situación de exclusión social.

Fernández ha señalado que la experiencia vivida por los estudiantes “ha sido sumamente enriquecedora tanto a nivel académico como personal”. Gracias a su participación en el proyecto, “han aprendido a ser más solidarios y empáticos, actitudes que no podemos enseñar en las aulas. Ha sido una experiencia social con la que han eliminado prejuicios. Hemos sacado las prácticas de Ciencias de la Salud a la calle y han aprendido otro tipo de enfermería, a tener trato humano, algo que les marcará a la hora de ejercer su profesión”.

Para abordar cuestiones tan relevantes como las políticas sociosanitarias vinculadas a personas mayores, los cuidados de larga duración, la cronicidad, o el envejecimiento saludable y activo, entre otras cuestiones, está prevista la participación en este Congreso Internacional de personas expertas procedentes de Bélgica, Portugal, Italia y España. Además, el sábado intervendrán Bibiana y Carmen, vecinas de Tres Barrios (Sevilla) y Los Almendros (Almería) para compartir su testimonio junto al Padre Ángel, de Mensajeros por la Paz. Para la Mesa de Autoridades han confirmado su presencia el Rector Magnífico de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez Torreblanca; el delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte Mena; el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco; la presidenta de Médicos del Mundo España, Nieves Turienzo; y la vicepresidenta de Médicos del Mundo Portugal, Celeste Conçalves.

Las personas particulares o representantes de entidades interesadas en participar en este Congreso, que cuenta con reconocimiento científico-sanitario, pueden inscribirse de manera gratuita en este enlace: https://bit.ly/Inscripcion-Congreso-Mayores tanto para su modalidad presencial como online.