UGT cree que la inflación está contenida

En mayo los precios se han mantenido constantes tanto a nivel andaluz como nacional apreciándose un ligero descenso en nuestra provincia (-0,1%). A pesar de ello los precios se mantienen en niveles por encima del 2%, históricamente establecido como objetivo de control de inflación.

Según los datos oficiales publicados por el INE, la economía almeriense finaliza el quinto mes del año con un nivel general de precios que disminuye -0,1 puntos respecto al alcanzado en el mes de abril, mientras permanece constante tanto a nivel nacional como regional. La tasa interanual en nuestra provincia es del 3,3%, cuatro décimas inferior a la regional, pero una décima por encima de la nacional. Así el índice a nivel nacional se sitúa en el 111,7, en Andalucía en el 112,6 y en Almería en el 111,7. Por otro lado, la inflación subyacente se incrementa dos décimas este mes situando su valor en el 6,1% interanual. Las principales subidas de precios de este mes se produjeron en vestido (4,9%), calzado y sus reparaciones (2,3%), y artículos textiles de hogar (1,6%).Por el contrario este mes de mayo se experimentaron descensos de precios en electricidad, gas y otros combustibles (-1,2%), utilización de vehículos personales (-2%) y paquetes turísticos (- 2,1%). En términos interanuales los siguientes grupos nos cuestan más que el año pasado: Alimentos( 12,6%) bebidas no alcohólicas (11,3%), bebidas alcohólicas (10,3%), tabaco (7,1%), paquetes turísticos (22,4%), servicios de alojamiento (13,5%), restauración y comedores (8,2%), reparación vivienda (4,8%), utensilios del hogar (6,3%), adquisición de vehículos (7,6%), prensa y libros (5,8%), cuidado personal (6,3%), seguros (3,5%), servicios ambulatorios (4,7%). Por el contrario respecto al año pasado se observa una variación negativa de los precios en el grupo electricidad, gas y otros combustibles (-29,5%), vestido (-3,4%), utilización de vehículos personales (-6,9%), servicios de trasporte (-8,3%), equipos de telefonía y fax (-5,5%), y equipos audiovisuales (-3.2%). Los alimentos más inflacionistas este mes de mayo han sido las frutas frescas (8,7%), frutas en conserva y frutos secos (2,2%), y las patatas y sus preparados (2,1%). El descenso más destacado lo encontramos en las legumbres y hortalizas frescas (-8,6%), pescado fresco y congelado (-1,2%), leche (-1,1%), y el azúcar (-1%). Es de reseñar que el Euribor a un año (3,862) encadena ya 17 meses consecutivos de incrementos. En este mes se eleva 1,05 décimas respecto al 3,757 que marcaba en abril, trasladando las revisiones al alza de las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios con interés variable. La secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal ha valorado de forma positiva ya que muestran un cierto control de precios aunque estos continúan por encima de los aconsejables y establecidos como objetivo de control de inflación (2%). “Se está produciendo una pérdida de capacidad de compra en los hogares de las familias trabajadoras. Los últimos datos publicados por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales muestran que los convenios colectivos firmados en el ámbito de la negociación andaluza en abril incluyeron un incremento salarial ponderado de solo 2,88%, lo que es un punto por debajo de la interanual conocida hoy en Andalucía. Ante este panorama, el V Acuerdo por el empleo y la Negociación colectiva 2023/25 firmado recientemente es un instrumento de mejora para la clase trabajadora y la economía de nuestra provincia ya que los siete convenios que continúan en negociación y que afectan a más de 66.000 trabajadores y que podrían ver incrementados sus salarios en convenio desde hasta el año 2025 con subidas de salarios de un 4% en 2023, de un 3% en 2024 y un 3% en 2025 dependiendo de la predisposición de la Patronal a firmar con dichas condiciones”. A pesar del crecimiento de los salarios y paralización del crecimiento de la inflación este mes, es necesario remarcar que Almería continúa siendo una de las provincias con menos ingresos laborales de España. Existe además una brecha salarial entre hombres y mujeres por la que los hombres de media 15.910 euros y las mujeres 14.364 euros según datos de 2021. Por otro lado la líder sindical se ha referido a los datos presentados por la OCDE sobre la marcha de la economía, que indican que los beneficios de las empresas son los máximos responsables de la inflación. “El tejido empresarial sigue manteniendo márgenes de beneficios elevados aprovechando la falta de competencia y el poder del mercado para fijar precios desorbitados. En un contexto de bajada de precios de los recursos naturales como el petróleo y el gas, gana aún más valor el peso de los beneficios empresariales como componente de la inflación, ya que del 5,1% del aumento de la inflación en el último trimestre de 2022, los márgenes empresariales aportaban 5,8 puntos porcentuales, los costes laborales 1,7 puntos y los impuestos restaban 2,4". Desde UGT Almería abogan por tomar medidas que pongan tope a los cuantiosos beneficios registrados por algunas empresas que están tensionando los precios. El anunciado observatorio de márgenes empresariales debe convertirse en una herramienta útil para aportar transparencia sobre el comportamiento de las empresas en la fijación de precios

