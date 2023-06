Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar UGT se impone en las elecciones sindicales del Ayuntamiento de Almería jueves 08 de junio de 2023 , 20:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia UGT Servicios Públicos Almería gana elecciones sindicales en Ayuntamiento de Almería con 9 de los 26 delegados. Sindicalismo para mejorar condiciones laborales y sociales. El sindicato UGT Servicios Públicos Almería ha sido el más votado en las elecciones sindicales celebradas el pasado siete de junio en el Ayuntamiento de Almería, el mayor de la provincia. La candidatura de UGT ha obtenido 9 de los 26 delegados y delegadas que se elegían entre funcionarios y laborales, lo que supone un importante respaldo a su labor sindical. La participación en estas elecciones ha sido muy alta, superando el 90% del censo electoral. UGT Servicios Públicos Almería ha agradecido a los y las empleadas municipales su implicación y confianza, y ha felicitado a los y las nuevas representantes sindicales que asumen el compromiso de defender los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Almería. UGT Servicios Públicos Almería es el sindicato mayoritario en el sector público de la provincia, con una amplia experiencia y trayectoria en la negociación colectiva y la acción reivindicativa. Su objetivo es mejorar las condiciones laborales, salariales y sociales de los y las profesionales que prestan servicios esenciales a la ciudadanía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

