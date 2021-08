Un Desayuno Y Juegos De Agua Ponen Fin A La Escuela De Verano “Educar Para Ser”









Llega a su fin la escuela de verano ‘Educar para ser’ celebrada en el Centro Social ‘Antonio Machado’ de La Puebla de Vícar, tras su inicio el pasado lunes 2 de agosto. Una fiesta ha servido para poner fin a la actividad con un desayuno especial y juegos de agua en el exterrior. Esta actuación ha sido llevada a cabo por la entidad Inserta Andalucía en coordinación con el equipo ERACIS de los Servicios Sociales Comunitarios de Vícar, que una vez establecidas diversas coordinaciones con los profesionales del área fueron los encargados de realizar la selección de participantes para esta actuación, así como los encargados de realizar el seguimiento y la evaluación de los menores y sus familiares.



Más de una docena de niños y niñas de entre 6 y 12 años pertenecientes a familias en situación y/o riesgo de exclusión social, han participado en esta iniciativa que les ha ofrecido apoyo educativo para desarrollar sus competencias básicas, mejorar sus hábitos de estudio, promover su autonomía en el aprendizaje e incrementar sus expectativas ante la posibilidad de éxito.



El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha querido dedicar unas palabras con motivo de la clausura de esta actuación: “Como ya dijimos, comprometidos siempre en favorecer la plena inclusión de los menores en situación de vulnerabilidad de nuestro municipio, nos llena de orgullo conocer que los niños y niñas que han asistido a esta escuela de verano, han disfrutando a la vez que aprendido. Que hayan pasado un verano diferente y con una programación tan diversa es crucial para ellos y sus familiares ya que supone beneficios directos para ambos”.



Gracias a este recurso socioeducativo, se ha dado apoyo a la conciliación laboral y familiar, pues al mismo tiempo que lo menores han realizando diversas actuaciones para fomentar el desarrollo integral en las área de salud, higiene, habilidades sociales, cognitivas, emocionales y de autonomía, sus familiares han podido continuar con su itinerario de inserción sociolaboral, tutorizados por los técnicos de la ERACIS Vícar.



“Con el tiempo que he tenido a lo largo de estas mañanas, me ha dado tiempo hacer muchas cosas, como actualizar mi curriculum, tener la oportunidad de asistir en horario de mañana a una entrevista de trabajo y terminar un curso de formación que empecé en mayo y que no he terminado antes porque con el cuidado de mis hijos no tengo tiempo para ello”, ha sido el mensaje de una usuaria del programa cuyo hijo ha asistido a esta escuela de verano.



A lo lago de estas semanas los menores han disfrutado de actividades creativas de ocio y deporte, tal y como recogía la programación, pero además a través de una serie de talleres, los menores han entablado relación con sus iguales y han adquirido una serie de valores como el respeto, la cooperación, la honestidad y la tolerancia entre otros.



Añadir, que ante la situación sanitaria en la que nos encontramos todas estas actividades se han realizando con las medidas higiénicas y sanitarias recomendadas por las autoridades sanitarias ante el COVID 19. Los monitores han garantizado que se cumplan dichas medidas. Incluso a la hora del desayuno del que se han beneficiado los participantes a base de fruta, batidos y bocadillos. La monitora coordinadora de la escuela de verano ha hecho hincapié al respecto: “Hemos estado muy cómodos con el desarrollo de la actividad, los menores han sido muy responsables y no ha habido ninguna complicación a la hora de respetar las medidas. También hemos observado la evolución de los niños y niñas desde el principio y las relaciones que se han forjado.”



El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el 20% restante. Aquellas personas que quieran participar en un itinerario de inserción sociolaboral de la ERACIS Vícar podrán hacerlo pidiendo cita a través del teléfono 691 344 370. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico [email protected]