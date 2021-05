Un documental sobre el cantante de The Pogues este viernes con Cineclub Almería

miércoles 26 de mayo de 2021 , 15:07h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La banda irlandesa, vinculada a Almería para siempre por su tema ‘Fiesta’, protagoniza esta cinta producida por Johnny Depp y que se proyectará en el Teatro Apolo a las 18.30 y 21.00 horas





“I am Francisco Vasquez García, I am welcome to Almería. We have sin gas and con leche, we have fiesta and feria”. Así comienza ‘Fiesta’, la canción con la que los irlandeses The Pogues enriquecieron el legado musical de bandas internacionales que han grabado o compuesto canciones en la ciudad. Un tema nacido durante su estancia en Almería, también con motivo de un rodaje. Precisamente, su cantante, poeta y compositor, Shane MacGowan es el protagonista de la propuesta semanal de Cineclub Almería para este viernes, 28 de mayo, en doble sesión, a las 18.30 y 21.00 horas, en el Teatro Apolo, donde el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y La Factoría proyectarán el documental ‘Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan’, producido por Johnny Depp.



La película está dirigida por Julien Temple y cuenta, además de con los protagonistas originales de aquellos años, con intervenciones del propio MacGowan, combinando imágenes de archivo inéditas de la banda y de la propia familia de MacGowan, junto con animaciones de, entre otros, el ilustrador Ralph Steadman. La película obtuvo el Premio Especial del Jurado en el prestigioso Festival de San Sebastián.



Siempre se ha destacado la faceta lírica de MacGowan, influenciada por poetas y escritores como Brendan Behan o Charles Bukowski y un referente para otros nombres como Nick Cave o, musicalmente, Dropkick Murphys o The Dubliners.



Está activada la venta online en www.almeriaculturaentradas.es. Las entradas tienen un precio de 4 euros. Organizado por La Factoría y el Área de Cultura, Cineclub Almería cuenta con el patrocinio de Onda Cero y la Universidad de Almería, y la colaboración de La Lustra Cocina, Joseba Añorga, La Chica de Ayer y la asociación Amigos de la Alcazaba.









Estas son las películas del ciclo de primavera:

Viernes, 28 de mayo – Crock of Gold- Reino Unido.



Jueves, 3 de junio – Una Joven Prometedora. Reino Unido.



Lunes, 7 de junio – Plácido (Sección Acercamientos. Berlanga)



Martes, 8 de junio – El Verdugo (Sección Acercamientos. Berlanga)



Jueves, 10 de junio – Zero. España.





Ya proyectadas:

Jueves, 15 de abril – Solo Las Bestias. Francia.



Jueves, 22 de abril – El Agente Topo. Chile.



Viernes, 30 de abril – La Gomera. Rumania.



Jueves, 6 de mayo – Otra Ronda. Dinamarca.



Jueves, 13 de mayo – La Última Primavera. España.



Jueves, 20 de mayo – The Father. Reino Unido.