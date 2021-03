Taller en Vícar para encontrar empleo

Los participantes abordaron un proceso selectivo con una gran superficie de alimentación del municipio









El Ayuntamiento de Vícar ha puesto en marcha una nueva iniciativa para ayudar a personas desempleadas a afrontar la búsqueda de empleo con las debidas garantías. Esta actividad forma parte de una propuesta de la Mesa Comunitaria de Empleo y Formación , y consistió en la realización de un proceso de selección destinado a una veintena de usuarios y usuarias del programa ERACIS, para cubrir puestos vacantes temporales en una superficie de la alimentación con presencia en el municipio. Los participantes pudieron conocer en qué consistía el proceso selectivo al que se iban a enfrentar y que constaba de varias partes: una acogida por parte de la empresa para dar a conocer su misión, visión y objetivos; una presentación grupal y, por último, una entrevista individual a cada participante de unos veinte minutos de duración.



El alcalde, Antonio Bonilla ha destacado que “mejorar la calidad de vida de aquellas personas con dificultades pero con motivación por encontrar un trabajo es un objetivo preferente de este Ayuntamiento y para ello necesitamos contar con las empresas que trabajan en el municipio porque son un motor de generación de riqueza”.



En el proceso selectivo, que tuvo lugar el pasado viernes en horario de mañana y tarde en dos de las tiendas que la superficie tiene en la zona, participaron un total de 14 mujeres y 6 hombres que vienen trabajando desde hace unos meses en su itinerario de inserción sociolaboral juntos con los técnicos y técnicas de la ERACIS. Para ello, se hizo un repaso a la información básica de la empresa, sus horarios comerciales así como una actividad de role-play donde entrenar las habilidades necesarias para una entrevista de trabajo. “Gracias a esta oportunidad, podría acceder a un puesto de trabajo compatible con mis circunstancias personales y supondría unos ingresos mensuales, que tanto necesito. Cuando haces una entrevista siempre hay algo de nervios pero, gracias a la sesión del martes me he sentido más cómoda”, señaló una de las usuarias participantes.



Con el objetivo de orientar y entrenar a los usuarios y usuarias sobre lo que es un proceso de selección de este tipo, se organizaron dos sesiones informativas en las que se trabajaron distintos contenidos con los que mejorar las competencias necesarias para superar una entrevista de trabajo de forma satisfactoria. Otros de los contenidos trabajados en la sesión fueron la actualización del curriculum, la puntualidad, el cuidado de la imagen personal, aspectos de la comunicación no verbal como son la posición corporal, la escucha activa o la toma de contacto visual. Así mismo, se trabajó el uso de un lenguaje adecuado a la situación, evitando expresiones coloquiales, la asertividad, la sinceridad, el respeto así como la necesidad de planificar los desplazamientos al puesto de trabajo o los horarios que permitan la conciliación.



Los talleres tuvieron lugar la semana pasada en las instalaciones municipales del Centro Social 'Antonio Machado' de La Puebla y del Centro de Servicios Sociales de La Gangosa, en horario de mañana y fueron impartidos por profesionales del equipo ERACIS del Ayuntamiento de Vícar.



Esta iniciativa surge de la última reunión de la Mesa Comunitaria de Empleo y Formación, en el marco del Plan Local de Intervención en Zona ERACIS de Vícar, con el objetivo de crear un espacio de trabajo en red desde el que llegar a acuerdos que faciliten la inserción sociolaboral de las personas que residen esta zona del municipio vicario. El Plan Local es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘ERACIS - Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social - Intervención en Zonas Desfavorecidas’ cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y Junta de Andalucía, en el 20% restante.