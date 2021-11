Sociedad ¿Necesitas firmar un documento digital? Hay una página web que te lo pone fácil Escucha la noticia Si eres de esa amplísima mayoría de personas que maneja de forma habitual archivos pdf para temas particulares o laborales, seguro que en más de una ocasión te has encontrado con la necesidad de estampar tu firma en uno de estos archivos digitales. O quizás hayas estado en la situación de tener que remitir un documento digital a terceras personas para que éstas lo rubriquen, y resulta que no disponen de certificado digital. Son circunstancias cada día más habituales, conforme se va asentado el teletrabajo, las comunicaciones internacionales, el comercio online, y los trámites en modo remoto. Lo que parece una complicación, en realidad es todo lo contrario. Simplemente debes conocer qué herramientas hay a tu disposición para manejar y editar documentos pdf de una forma sencilla, accesible y segura, y seguro que te pasas al formato electrónico para siempre. Solíamos pensar que los archivos pdf eran completamente inalterables, y que una vez exportado un documento a este tipo de formato, era imposible efectuar ningún cambio sobre él, salvo que se tratase de los, a veces engorrosos, pdfs editables. Sin embargo, esto ya no es así, y en los últimos tiempos han llegado a la red diversas aplicaciones de software que te ayudan a manejarte en el mundo de las gestiones electrónicas. Una de las más populares es Smallpdf, que te permite firmar, escribir y transformar cualquier pdf, como pueden ser contratos, acuerdos, facturas, recibís, certificados y un largo etcétera. Smallpdf está disponible online, cuenta ya con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo y funciona con todo tipo de navegadores, dispositivos y sistemas operativos. En el caso de las firmas resulta especialmente práctico. Por ejemplo, si durante el confinamiento estuviste trabajando desde casa, te sonará ese momento en el que tu empresa te enviaba por correo electrónico la nómina para firmar. En esa situación, ¿qué es lo que hacían muchas personas, especialmente si desarrollaban su labor en PYMES con escasa transformación digital? Tenían que imprimir el documento, si es que disponían de una impresora. Firmarlo a mano y después escanearlo, en el caso de que hubiese en escáner en el hogar, o sacar una fotografía con más o menos fortuna en cuanto a su legibilidad. En suma, un procedimiento engorroso, largo y muy demandante en cuanto a recursos. En cambio, si utilizas el sistema de firma electrónica de Smallpdf, te ahorras varios pasos y dificultades, ya que simplemente tendrás que cargar el documento en su página web, dibujar tu rúbrica con el dedo o con el ratón en el lugar deseado, y listo. Este software también te permite, como alternativa, cargar o tomar una fotografía de tu firma y ubicarla donde sea preciso. Con Smallpdf también podrás enviar documentos a terceras personas para solicitar que los firmen, aunque no tengan instalado ningún tipo de certificado digital ni software. Además, la herramienta eSign permite invitar hasta a cien destinatarios, indicándoles el lugar exacto donde deben firmar, lo que resulta particularmente útil cuando se trata de cumplimentar listados de asistencia o contratos que implican a varios particulares, por ejemplo. Smallpdf tiene una versión gratuita, que te permitirá firmar, convertir, comprimir y editar tus documentos pdf, y también dispone de una opción pro que proporciona a los subscriptores de pago un amplio catálogo de funcionalidades adicionales. En suma, se trata de una herramienta de uso fácil e intuitivo, muy aconsejable para iniciarte o profundizar en la gestión digital, cien por cien ágil, de tus trámites más frecuentes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)