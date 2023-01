Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Un joven polaca de 19 años detenida por atraer a una menor de Berja

viernes 20 de enero de 2023 , 12:54h

La Comandancia de la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 19 años y ha localizado a una menor de 14 años, a la que había conocido a través de Internet, tras cuatro días en paradero desconocido. Se le imputa la presunta comisión de un delito de agresión sexual y otro delito de inducción de menor de edad al abandono del domicilio familiar.

La menor fue localizada en buen estado en Málaga, antes de salir de España junto a la detenida con destino a Polonia.

La madre de la niña denunció a las 20,30 horas en El Ejido (Almería) que su hija no había regresado a casa tras salir por la mañana para ir al instituto, y que podría estar con una persona extranjera conocida por Internet.

Durante el registro de la habitación de la menor, la Guardia Civil halló una carta de despedida, así como material informático que ayudó a avanzar en las investigaciones.

Esto motivó la apertura de un proceso de colaboración policial internacional con las autoridades de Islandia, quienes informaron de que la sospechosa había viajado a Berja (Almería) con el objetivo de convencer a la menor para que abandonara el país.

Finalmente, tres días después, la menor fue localizada junto a la detenida en Málaga y entregada a su familia en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil.

El Delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado a los medios de comunicación en Almería que la detenida no tenía autorización para salir del país con la menor. Señaló que su intención de hacerlo "no se ajustaba a la legalidad" ya que no se trataba de un familiar ni de su representante legal.

Además, indicó que la sospechosa había alojado con la menor en un hotel de Málaga y tenía intención de tomar un vuelo, aunque la adolescente "no cumplía con los requisitos" para viajar. Asimismo, la detenida fue trasladada a Almería para que pase a disposición judicial durante el fin de semana.

Los agentes también están investigando a fondo la relación entre la menor y la arrestada.