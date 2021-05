Un millar de alumnos almerienses en la I Jornada para la Igualdad de Género Digital

miércoles 05 de mayo de 2021

8 centros de la provincia han participado en esta jornada organizada por la Delegación Territorial de Educación en colaboración la empresa informática Eurovía







Casi mil alumnos de 8 institutos públicos de la provincia han participado hoy en la I Jornada para la Igualdad de Género Digital. Esta actividad ha sido organizada por el Gabinete de Convivencia e Igualdad y el Área de Orientación Vocacional y Profesional de la Delegación Territorial de Educación de Almería, en colaboración con la empresa informática Eurovía.



Los centros que han participado en esta I Jornada para la Igualdad de Género Digital son: IES Abdera (Adra), IES Aguadulce (Aguadulce), IES Al-Andalus (Almería), IES Cura Valera (Huércal Overa), IES Jaroso (Vera), IES Murgi (El Ejido) y el IES Turaniana (Roquetas de Mar). El objetivo de esta actividad es fomentar las vocaciones tecnológicas entre los jóvenes, en general, y de las chicas en particular y, además, ayudar a romper los estereotipos basados en cuestiones de género que existen todavía hoy en torno a determinados estudios y profesiones. Para ello, dos ingenieras informáticas de la empresa Eurovía, M.ª Adelaida Trenado y Sara López, han compartido con los estudiantes su historia personal y académica, y han participado en un coloquio en el que han resuelto las dudas y preguntas planteadas por los estudiantes.



El delegado de Educación y Deporte, Antonio Jiménez Rosales, y el director general de Eurovía, Luis Roca, han participando en esta iniciativa y han agradececido a todos los centros educativos y a las ponentes su participación en la misma.



Durante su intervención, el delegado ha destacado la importancia de “visibilizar la existencia de barreras sutiles a las que las niñas y las mujeres todavía tienen que enfrentarse. Actividades como esta contribuyen a romper los estereotipos basados en el género y nos acercan a una sociedad más justa e igualitaria”.



Además, Jiménez ha recalcado a los alumnas y alumnas presentes que el objetivo de esta Jornada es “ofrecer información y referentes que os ayuden en el momento de escoger vuestros estudios y carrera profesional”. “La mayoría de las profesiones del futuro aún no existen o se están creando, y la mayoría están relacionadas con el ámbito de las teconologías, por ello no podemos dejar de contar con vosotras” ha concluido el delegado.