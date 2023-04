Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Un musical en Almería que te hará reir y viajar en el tiempo

miércoles 12 de abril de 2023 , 14:00h

Si te gustan los musicales y la nostalgia, no puedes perderte el próximo espectáculo que se presentará en el Teatro Cervantes de Almería: 'El musical de los 80s 90s'. Se trata de una comedia musical original que te hará recordar los mejores momentos de tu juventud al ritmo de las canciones más emblemáticas de esas décadas.

'El musical de los 80s 90s' es una creación de la Compañía Onbeat, que lleva más de diez años dedicada a la producción y distribución de espectáculos musicales para todos los públicos. Su último trabajo es una divertida historia de amor, amistad y sueños que transcurre en la inauguración de un bar, donde se reencuentran un grupo de amigos del instituto 25 años después.

Los protagonistas son Ana, Carlos, Elena, Luis y Raúl, cinco antiguos compañeros que han seguido caminos muy diferentes en sus vidas. Ana es una exitosa abogada que vive en Madrid, Carlos es un profesor de música que se ha quedado en Almería, Elena es una madre soltera que trabaja como camarera, Luis es un empresario que ha viajado por todo el mundo y Raúl es un artista frustrado que se dedica a la animación infantil.

El reencuentro les hará revivir sus recuerdos del pasado y enfrentarse a sus realidades del presente. ¿Qué ha sido de sus ilusiones, sus amores y sus proyectos? ¿Qué les une y qué les separa? ¿Qué les queda por vivir? Todo ello con mucho humor y mucha música, ya que cada escena está acompañada por un tema musical que marca el tono y el sentimiento de los personajes.

El repertorio incluye éxitos internacionales como 'I will survive', 'Don't stop me now', 'Livin' la vida loca' o 'I want it that way', y también canciones del pop español como 'La chica de ayer', 'Devuélveme a mi chica', 'Bailando' o 'Corazón partío'. Además, el espectáculo cuenta con coreografías originales, vestuario de época y una escenografía que recrea el ambiente de los años 80 y 90.

'El musical de los 80s 90s' es una propuesta fresca, divertida y emocionante que hará las delicias de los amantes de los musicales y de los nostálgicos. El espectáculo se podrá ver en el Teatro Cervantes de Almería del 15 al 17 de abril, con funciones a las 20:30 horas. Las entradas ya están a la venta aquí..