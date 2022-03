Un narco alega una “abducción extraterrestre” para justificarse en un juicio

miércoles 30 de marzo de 2022

El informe psicológico asegura que no padece ninguna enfermedad mental

Un narcotraficante, cuya sentencia condenatoria por la Audiencia Provincial de Almería ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aseguró en el juicio haber sido “abducido por extraterrestres” para justificar su presencia en el lugar donde fue detenido por la Guardia Civil junto a otros dos compinches en abril de 2020.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Noticias de Almería, y en la que se puntualiza que todos incumplieron el confinamiento obligado por motivo de la pandemia de covid19, cada uno de ellos ha sido condenado a cinco años y medio de prisión, y cuatro millones de euros, por su distinta participación en el traslado de “20 sacos de grandes dimensiones” de hachís desde la Isleta del Moro en la noche del 17 de abril de 2020.

Los hechos probados detallan que uno de ellos, vinculado a un club de buceo, aportó la embarcación que trajo la droga desde el norte de África, y también el vehículo. Los otros dos miembros de la banda fueron detenidos empapados de agua salada. También fueron registrados sus domicilios, y el peso del hachís superó los 700 kilos, en tanto que su valor en el mercado casi habría alcanzado los 1.200 millones de euros.

Uno de los condenados se defendió argumentando que, como vive en San José, estaba mojado tras bañarse en el mar porque había ido a pescar con un amigo, pero ni apareció por ningún sitio el supuesto compañero de “aficiones piscatorias” como lo define la sentencia, ni tampoco aparejos para ello.

Otro fue detenido “llevando consigo la insólita cantidad de 905 euros en efectivo, además del característico teléfono móvil de prestaciones básicas que a estas alturas del desarrollo tecnológico nadie utiliza, como no sea por imposibilidad económica de costearse otro mejor o porque le permite comunicarse sin desvelar su localización”.

Este mismo sujeto argumentó que había venido desde Manilva, a 300 kilómetros de Almería, con “una alambicada explicación acerca del propósito de proteger a una expareja del maltrato sufrido a manos de otro; versión que es confirmada por la interesada, a la que el tribunal a quo, como al otro testigo de descargo, no le otorga ninguna credibilidad, entre otras cosas porque acusado y testigo se contradicen frontalmente en puntos importantes, tales como si habían reanudado o no su relación y si el acusado conocía o no el número de teléfono de su pareja o expareja.”

Y es el tercero de los condenados quien desapareció de la circulación justamente después de la incautación del alijo y solo fue detenido semanas después, en una vivienda que no es su domicilio habitual, “dando de su ocultación una explicación absurda (que fue “abducido” o secuestrado por extraterrestres), que no parece tener otro fin que el de simular un trastorno de ideas delirantes (y sobre esto también tendremos que volver). En estas condiciones la conclusión de su autoría cae por su propio peso.”

Al margen de estas justificaciones que para los juzgadores son peregrinas, en el recurso se apunta que hay desajustes horarios, pero son calificadas de “malabarismos dialécticos”.

Otro detalle de las defensas en su recurso es que los sacos estaban secos y los condenados secos, planteando así una supuesta contradicción, pero los juzgadores tienen claro que “Es lógico suponer que la principal preocupación de los descargadores habría de ser evitar que la mercancía resultase dañada por el agua.”