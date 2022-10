Es una información de noticiasdealmeria.com

Una alegación del Gobierno central bloquea el acceso norte a Almería

viernes 07 de octubre de 2022 , 15:13h

noticiasdealmeria.com Una alegación presentada por el Gobierno central ha bloqueado la tramitación del proyecto de acceso norte a la ciudad de Almería, que duerme en los cajones de la Junta de Andalucía desde 2006, y que afecta entre otros municipios a Viator, Pechina o la propia capital.

Así se desprende de las declaraciones de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, recogidas por Noticias de Almería, en contestación a una pregunta de la parlamentaria socialista Pilar Navarro, quien se interesaba por las fechas previstas para esta obra que acabaría con el cuello de botella por el que pasan unos 25.000 vehículos al día.

Carazo se mostró sorprendida por las prisas de Navarro, y recordó que el PSOE prometió esta obra en 2006, acabó haciendo el proyecto, pero 13 años después no lo había ejecutado, por lo que al llegar el Partido Popular ha tenido que “actualizarlo”.

Pero no queda la cosa ahí, puesto que es una alegación del Gobierno central, competente en la Autovía A-7, la que ha motivado una nueva revisión del proyecto, por lo que a día de hoy éste aún no está terminado, y por tanto, no ha podido dar fechas Carazo sobre la ejecución de la obra.

La consejera ha querido dejar claro que ésto pondría no haber ocurrido, a poco que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hubiese querido “negociar” y evitar así la presentación de una alegación y el correspondiente retraso que conlleva su tramitación administrativa.